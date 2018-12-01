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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Дерби Каунти» дисквалифицирован на 4 матча за укус игрока «Сток Сити»

Полузащитник «Дерби Каунти» Брэдли Джонсон дисквалифицирован на 4 матча за укус игрока «Сток Сити» Джо Аллена, сообщает Sky Sports.

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Инцидент произошёл во время матча 19-го тура Чемпионшипа. Эпизод разбирала комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA), которая состояла из трёх бывших арбитров.
Всего Джонсон пропустит 5 матчей, так как не сможет принять участие в игре со «Суонси Сити» из-за перебора жёлтых карточек. В FA заявили, что такой срок дисквалификации был определён в связи с тем, что Джонсон отрицал свою вину.

После 19 туров «Дерби Каунти» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Сегодня, 1 декабря, подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют со «Суонси» в рамках 20-го тура соревнования.

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