Хавбек «Дерби Каунти» дисквалифицирован на 4 матча за укус игрока «Сток Сити»
Полузащитник «Дерби Каунти» Брэдли Джонсон дисквалифицирован на 4 матча за укус игрока «Сток Сити» Джо Аллена, сообщает Sky Sports.
Полузащитник «Дерби Каунти» Брэдли Джонсон дисквалифицирован на 4 матча за укус игрока «Сток Сити» Джо Аллена, сообщает Sky Sports.
Инцидент произошёл во время матча 19-го тура Чемпионшипа. Эпизод разбирала комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA), которая состояла из трёх бывших арбитров.
Всего Джонсон пропустит 5 матчей, так как не сможет принять участие в игре со «Суонси Сити»
После 19 туров «Дерби Каунти» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Сегодня, 1 декабря, подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют со «Суонси» в рамках 20-го тура соревнования.