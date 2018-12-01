Хавбек «Дерби Каунти» дисквалифицирован на 4 матча за укус игрока «Сток Сити»

Инцидент произошёл во время матча 19-го тура Чемпионшипа. Эпизод разбирала комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA), которая состояла из трёх бывших арбитров.

Всего Джонсон пропустит 5 матчей, так как не сможет принять участие в игре со «Суонси Сити» из-за перебора жёлтых карточек. В FA заявили, что такой срок дисквалификации был определён в связи с тем, что Джонсон отрицал свою вину.