Дзампарини продал «Палермо» лондонской компании

Дзампарини являлся владельцем «Палермо» 16 лет, с 2002 года. На данный момент клуб выступает в Серии B. После 13 туров «Палермо» набрал 26 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице соревнования. Вчера, 30 ноября, «Палермо» провёл домашний матч с «Беневенто», который завершился со счётом 0:0.