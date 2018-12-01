Дзампарини продал «Палермо» лондонской компании
У «Палермо» появился новый владелец, сообщает Football Italia.
У «Палермо» появился новый владелец, сообщает Football Italia.
Маурицио Дзампарини продал 100% акций клуба компании из Лондона. Встреча новых владельцев, представителей лондонской компании, с руководством итальянского клуба состоится на следующей неделе.
Дзампарини являлся владельцем «Палермо» 16 лет, с 2002 года. На данный момент клуб выступает в Серии B. После 13 туров «Палермо» набрал 26 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице соревнования. Вчера, 30 ноября, «Палермо» провёл домашний матч с «Беневенто», который завершился со счётом 0:0.
При Дзампарини «Палермо» дважды становился победителем итальянской Серии B (2003/04, 2013/14), а также доходил до финала Кубка Италии в сезоне-2010/11.