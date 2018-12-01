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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может продать права на название «Камп Ноу» фармацевтической компании

Испанская «Барселона» продолжает вести переговоры с компаниями о продаже прав на название стадиона «Камп Ноу», сообщает RAC1.

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Источник: Reuters

По информации издания, фармацевтическая компания Grífols, которая была основана в Барселоне в 1940 году, является основным претендентом на покупку прав на название домашней арены каталонского клуба. Сделка может быть завершена в ближайшие недели.

В июле сообщалось, что «Барселона» рассчитывает выручить € 300 млн с продажи названия прав на название «Камп Ноу». В апреле стало известно, что клуб достиг договорённости с городским советом по реконструкции домашнего стадиона. Реконструкция арены оценивается в € 600 млн. Проект включает в себя обновления не только внутри чаши стадиона, но и клубных офисов и окрестностей.

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