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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Нанта» обвинил арбитра в насмешке над командой в матче с «Сент-Этьеном»

Защитник «Нанта» Диего Карлос обвинил одного из арбитров, Жерома Бризара, в насмешке над его командой в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:3).

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«Арбитр рассмеялся и спросил, нужно ли нам ещё время, чтобы пропустить четвёртый мяч. Невероятно, как судья мог себе такое позволить. Считаю, арбитры не должны так говорить. Можно проверить, что он сказал, с помощью камер», — приводит слова Карлоса AFP.

Сообщается, что арбитр отказался комментировать ситуацию, заявив, что компетентные органы смогут разобраться в случившемся.

«Сент-Этьен», набрав 26 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (17) — 10-е. В следующем туре «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Бордо», а «Нант» примет «Марсель». Оба матча состоятся 5 декабря.

Сент-Этьен 3:0
Первый тайм: 0:0
Нант
30.11.2018, 22:45 Зрители: 21884 основной раунд: 15-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Жан-Луи Гассе Вахид Халилходжич
Голы
72′ Роберт Берич 27
84′ Вахби Хазри 10
90′ Тимоте Колодзейчак 5
Составы
Стефан Рюффье 16
Тимоте Колодзейчак 5
Габриэл Силва 11
Матье Дебюши 26
Невен Суботич 28
Янн М`Вила 6
60′ Реми Кабелла 7
Уле Сельнес 17
86′ Вахби Хазри 10
Кевин Монне-Паке 22
40′ Ромен Амума 21
Яннис Салибюр 19
63′ Лоис Диони 9
Роберт Берич 27
2 Фабиу да Силва
3 Диегу Карлос
4 Николя Паллуа 20′
6 Педру Алвес Лукас Лима 82′
25 Энок Кватенг
18 Самюэль Мутуссами
19 Абдулайе Туре
9 Эмилиано Сала
30 Чиприан Тэтэрушану 51′
1 Максим Дюпе
17 Лукас Эванжелиста 45′
12 Габриэл Боскилиа
10 Маджид Уорис 68′
15 Рэндал Коло Муани
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 1
8 Угловые 1
16 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
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