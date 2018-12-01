Игрок «Нанта» обвинил арбитра в насмешке над командой в матче с «Сент-Этьеном»

«Арбитр рассмеялся и спросил, нужно ли нам ещё время, чтобы пропустить четвёртый мяч. Невероятно, как судья мог себе такое позволить. Считаю, арбитры не должны так говорить. Можно проверить, что он сказал, с помощью камер», — приводит слова Карлоса AFP.