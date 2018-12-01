Игрок «Нанта» обвинил арбитра в насмешке над командой в матче с «Сент-Этьеном»
Защитник «Нанта» Диего Карлос обвинил одного из арбитров, Жерома Бризара, в насмешке над его командой в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:3).
Защитник «Нанта» Диего Карлос обвинил одного из арбитров, Жерома Бризара, в насмешке над его командой в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:3).
«Арбитр рассмеялся и спросил, нужно ли нам ещё время, чтобы пропустить четвёртый мяч. Невероятно, как судья мог себе такое позволить. Считаю, арбитры не должны так говорить. Можно проверить, что он сказал, с помощью камер», — приводит слова Карлоса AFP.
Сообщается, что арбитр отказался комментировать ситуацию, заявив, что компетентные органы смогут разобраться в случившемся.
«Сент-Этьен», набрав 26 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (17) — 10-е. В следующем туре «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Бордо», а «Нант» примет «Марсель». Оба матча состоятся 5 декабря.
|Сент-Этьен
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3:0
Первый тайм: 0:0
|Нант
|Жан-Луи Гассе
|Вахид Халилходжич
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)