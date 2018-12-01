Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал К
Карпаты
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д0
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер0
Бавария0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
Герта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ1
Эмполи2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Десна0
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Уфа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта2
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
17:40 (мск), источник: Р-Спорт

Два гола Аспаса принесли «Сельте» победу над «Уэской» в чемпионате Испании

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Сельта» на своем поле обыграла «Уэску» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча у победителей забил Яго Аспас, отличившийся на 38-й и 77-й минутах.

«Сельта» набрала 17 очков и поднялась на 11-е место в таблице испанской примеры, «Уэска» с 7 очками занимает последнюю 20-ю строчку.

Сельта 2:0
Первый тайм: 1:0
Уэска
1.12.2018, 15:00 основной раунд: 14-й тур Balaidos
Главные тренеры
Мигел Кардозу Франсиско Родригес
Голы
38′ Яго Аспас (У. Мальо) 10
77′ Яго Аспас (Э. Юльсагер) 10
Составы
59′ Вейга Рубен Бланко 13
Уго Мальо 2
Давид Костас 3
Нестор Араухо 4
Давид Хункa 17
Окай Йокушлу 5
Руис Хосабед Санчес 21
Макси Гомес 9
32′ 63′ Софьян Буфаль 19
Эндрю Юльсагер 16
76′ Брайс Мендес 23
Фран Бельтран 8
88′ Яго Аспас 10
Эмре Мор 7
25 Александр Йованович
3 Хавьер Эчейта 37′
14 Хорхе Майораль Пулидо
15 Карлос Акапо
24 Хорхе Мирамон
6 Бордонадо Мойсес Гомес
17 Кристиан Ривера
9 Кучо 29′
23 Дамиан Мусто 45′ 31′
5 Хуан Агилера
7 Давид Феррейро 62′
19 Эсекиэль Авила
11 Алекс Гальяр 45′
21 Сердар Гюрлер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
4 Угловые 4
14 Фолы 14
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Адриан Кордеро Вега (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уэска
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
«Это издевательство». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
«Спартак» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь