Два гола Аспаса принесли «Сельте» победу над «Уэской» в чемпионате Испании
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Сельта» на своем поле обыграла «Уэску» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Сельта» на своем поле обыграла «Уэску» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча у победителей забил Яго Аспас, отличившийся на 38-й и 77-й минутах.
«Сельта» набрала 17 очков и поднялась на 11-е место в таблице испанской примеры, «Уэска» с 7 очками занимает последнюю 20-ю строчку.
|Мигел Кардозу
|Франсиско Родригес
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега (Испания)