Аршавин попал в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана
Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вошёл в число 22 лучших футболистов Профессиональной футбольной лиги Казахстана по итогам сезона.
Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вошёл в число 22 лучших футболистов Профессиональной футбольной лиги Казахстана по итогам сезона.
Список из 22 лучших был определён по итогам голосования среди главных тренеров команд казахстанской ПФЛ. Аршавин оказался в числе двух лучших левых полузащитников.
В минувшем сезоне 37-летний Аршавин провёл 31 матч в чемпионате Казахстана, стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. В составе «Кайрата» Аршавин занял второе место в ПФЛ.
Контракт Аршавина с клубом истекает 31 декабря этого года и стороны договорились не продлевать соглашение. По словам игрока, он не планирует переходить в другой клуб. При этом, он пока не объявлял о завершении карьеры.