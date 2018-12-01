Аршавин попал в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

Список из 22 лучших был определён по итогам голосования среди главных тренеров команд казахстанской ПФЛ. Аршавин оказался в числе двух лучших левых полузащитников.

В минувшем сезоне 37-летний Аршавин провёл 31 матч в чемпионате Казахстана, стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. В составе «Кайрата» Аршавин занял второе место в ПФЛ.

Контракт Аршавина с клубом истекает 31 декабря этого года и стороны договорились не продлевать соглашение. По словам игрока, он не планирует переходить в другой клуб. При этом, он пока не объявлял о завершении карьеры.