СМИ: «Милан» хочет приобрести двух игроков «Челси»

22-летний датчанин в этом сезоне не является игроком основного состава «Челси», поэтому хочет покинуть клуб. 31-летний испанец также получает мало игровой практики. Transfermarkt оценивает Кристенсена в 40 миллионов евро, Фабрегаса — в 25 миллионов евро.