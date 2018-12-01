СМИ: «Милан» хочет приобрести двух игроков «Челси»
«Милан» намерен подписать двух игроков «Челси» в январе, утверждает Gazzetta dello Sport.
«Милан» намерен подписать двух игроков «Челси» в январе, утверждает Gazzetta dello Sport.
В трансферный список «россонери» попали защитник Андреас Кристенсен и хавбек Сеск Фабрегас.
22-летний датчанин в этом сезоне не является игроком основного состава «Челси», поэтому хочет покинуть клуб. 31-летний испанец также получает мало игровой практики. Transfermarkt оценивает Кристенсена в 40 миллионов евро, Фабрегаса — в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Кристенсен провел 7 матчей за «Челси», Фабрегас принял участие в 10 играх, отметившись одним голом.