Моуринью: В январе мы купим максимум одного игрока
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что клуб не собирается проявлять активность в зимнее трансферное окно.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что клуб не собирается проявлять активность в зимнее трансферное окно.
— Я не думаю, что у нас будут подписания и если будет, то лишь один игрок. Я не думаю, что мы пойдем на большее, — сказал Моуринью.
С лета 2016 года клуб на трансферы потратил более 350 миллионов фунтов.