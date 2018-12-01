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19:11 (мск), источник: Матч ТВ

Моуринью: В январе мы купим максимум одного игрока

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что клуб не собирается проявлять активность в зимнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

— Я не думаю, что у нас будут подписания и если будет, то лишь один игрок. Я не думаю, что мы пойдем на большее, — сказал Моуринью.

С лета 2016 года клуб на трансферы потратил более 350 миллионов фунтов.

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