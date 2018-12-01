Двойной форсаж. Финишный расклад в борьбе за медали и выживание
Как распутается этот клубок?
Как распутается этот клубок?
За тур до финиша высшей лиги нерешенными остаются два вопроса с пометкой «важное». «Шахтер», столичное «Динамо» и «Витебск» в погоне за серебром и бронзой — интрига номер раз. Два — борьба за выживание между «Лучом» и «Смолевичами».
Проще всего «Шахтеру»: побеждай дома «Минск» — серебро в кармане (или на шее). Оглядываться на конкурентов придется в случае собственной ошибки: даже ничейный результат при победах «Динамо» и «Витебска» может опустить команду Сергея Ташуева на четвертое место. Для команды, разгромившей полторы недели назад БАТЭ (3:0), такой вариант выглядит наименее реальным — уж больно хорош Солигорск на финише сезона.
Претенденты на медали расположены в таблице на расстоянии очка один от другого, а у кого баллов больше — тому и жить проще. «Минск» в случае виктории имеет шанс подняться на 9-ю позицию, поражение может опустить команду на 12-ю строчку. Не сказать, чтобы парни Александра Лухвича имели сверхмотивацию, однако в июле соперники расписали безголевую ничью — лишь этот факт дает надежду конкурентам «Шахтера».
ШАХТЕР — МИНСК
СОЛИГОРСК. Стадион «Строитель». Билет — 4−5 рублей.
Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
Баланс встреч: +13=6−5, 32−18.
Любая потеря очков «Шахтера» принесет столичному «Динамо» серебряные награды при условии, что подопечные Сергея Гуренко обыграют в минском дерби «Торпедо». Для успеха, кажется, сложились все обстоятельства.
Интересно другое: футболистам «Торпедо», привыкшим к синтетике, предстоит играть на натуральном поле — еще один плюсик в копилку
ТОРПЕДО Мн — ДИНАМО Мн
МИНСК. Стадион «Динамо». Билет — 3 рубля.
Судьи — Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Фомин (Жодино), А. Филиппович (Столбцы).
Баланс встреч: +5=4−18, 19−54
Жажда «Витебска» — урвать медали впервые за 21 год (Щербаков и Вергейчик
ГОМЕЛЬ — ВИТЕБСК
БОБРУЙСК. Стадион имени А. Прокопенко. Вход свободный.
Судьи — С. Стецурин (Брест), С. Жардецкий, И. Спургяш (оба — Минск).
Баланс встреч: +15=4−16, 43−40.
Вот бы все споры решались схваткой лицом к лицу! Проиграл — вылетел, пенять не на кого. И нет необходимости в суматошном обновлении
Напомню: при сохранившемся с соперником равенстве очков преимущество обеспечат результаты очных встреч. В итоге у «Луча» будет 8 очков (ничья со «Смолевичами» и две победы над «Торпедо»), у «Торпедо» — 4 (победа и ничья над «Смолевичами»), у «Смолевичей» — 3 (ничья с «Торпедо» и с «Лучом»). А значит, именно команда Александра Бразевича вернется в первую лигу, повторив грустную участь «Днепра». Однако если минские торпедовцы выцепят хотя бы один балл на «Динамо», то все решит
Каковы шансы? В июле команды сыграли 1:1, причем минчане спаслись на последних минутах — отличился Семенов. В предстоящем матче у «Луча» не сыграет дисквалифицированный Шило и травмированный Кийко, гости не рассчитывают на имеющих проблемы со здоровьем Калинейко и Яроцкого.
ЛУЧ — СМОЛЕВИЧИ
МИНСК. СОК «Олимпийский». Вход свободный.
Судьи — С. Цинкевич (Осиповичи), Е. Романов, В. Малютин (оба — Могилев); Д. Доля (Гродно), А. Кургхели (Гомель).
Баланс встреч: +0=1−0, 1−1.
Все матчи, напомню, состоятся 2-го декабря и начнутся в 14.00.
Николай Иванов