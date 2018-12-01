Двойной форсаж. Финишный расклад в борьбе за медали и выживание

За тур до финиша высшей лиги нерешенными остаются два вопроса с пометкой «важное». «Шахтер», столичное «Динамо» и «Витебск» в погоне за серебром и бронзой — интрига номер раз. Два — борьба за выживание между «Лучом» и «Смолевичами».

Борьба за награды. Три кандидата на две медали

Проще всего «Шахтеру»: побеждай дома «Минск» — серебро в кармане (или на шее). Оглядываться на конкурентов придется в случае собственной ошибки: даже ничейный результат при победах «Динамо» и «Витебска» может опустить команду Сергея Ташуева на четвертое место. Для команды, разгромившей полторы недели назад БАТЭ (3:0), такой вариант выглядит наименее реальным — уж больно хорош Солигорск на финише сезона.



Претенденты на медали расположены в таблице на расстоянии очка один от другого, а у кого баллов больше — тому и жить проще. «Минск» в случае виктории имеет шанс подняться на 9-ю позицию, поражение может опустить команду на 12-ю строчку. Не сказать, чтобы парни Александра Лухвича имели сверхмотивацию, однако в июле соперники расписали безголевую ничью — лишь этот факт дает надежду конкурентам «Шахтера».



ШАХТЕР — МИНСК

СОЛИГОРСК. Стадион «Строитель». Билет — 4−5 рублей.

Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

Баланс встреч: +13=6−5, 32−18.



Сергей Ташуев: спокойнее, все зависит от нас | Источник: Прессбол

Любая потеря очков «Шахтера» принесет столичному «Динамо» серебряные награды при условии, что подопечные Сергея Гуренко обыграют в минском дерби «Торпедо». Для успеха, кажется, сложились все обстоятельства. Во-первых, команда Владимира Невинского решила задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе. Во-вторых, встреча, несмотря на изначально гостевой статус, пройдет на домашнем «Динамо». Стадион на Маяковского — за «Ислочью», игравшей там весь сезон, а СОК «Олимпийский» традиционно занят «Лучом». Куда деваться? Торпедовцы не стали мешкать и придумали незамысловатую рокировку: были хозяевами — станем гостями! Играть на лучшей арене Минска, конечно, солидно. Пускай и дорого.



Интересно другое: футболистам «Торпедо», привыкшим к синтетике, предстоит играть на натуральном поле — еще один плюсик в копилку бело-синих. Козырей в пользу «Динамо» столько, что отсутствие травмированных Жавнерчика и Корзуна, а также Николича и Хващинского, у которых истекли контракты, вряд ли станет проблемой. Пусть даже в первом круге именно Хващинский принес динамовцам минимальную победу на «Тракторе»…



ТОРПЕДО Мн — ДИНАМО Мн

МИНСК. Стадион «Динамо». Билет — 3 рубля.

Судьи — Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Фомин (Жодино), А. Филиппович (Столбцы).

Баланс встреч: +5=4−18, 19−54



Жажда «Витебска» — урвать медали впервые за 21 год (Щербаков и Вергейчик только-только пошли в школу). Для этого необходимо побеждать на выезде «Гомель» и ждать развития одного из следующих вариантов: поражения «Шахтера», потери очков «Динамо», ничьи горняков вкупе с победой «Витебска» с нужным счетом. Арахис в следующем: в случае равенства очков и результатов между собой («Шахтер» и «Витебск» обменялись победами 2:1) места команд в таблице определяются по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах. У солигорцев перед последним туром цифры 41−14, у витеблян — 44−19. Таким образом, команде Сергея Ясинского в матче с «Гомелем» необходимо компенсировать разницу с «Шахтером» в два мяча. Для выполнения цели у «Витебска» все в строю.



ГОМЕЛЬ — ВИТЕБСК

БОБРУЙСК. Стадион имени А. Прокопенко. Вход свободный.

Судьи — С. Стецурин (Брест), С. Жардецкий, И. Спургяш (оба — Минск).

Баланс встреч: +15=4−16, 43−40.

"Витебск": отдать все силы | Источник: Прессбол

Битва аутсайдеров. Кому суждено покинуть элиту?

Вот бы все споры решались схваткой лицом к лицу! Проиграл — вылетел, пенять не на кого. И нет необходимости в суматошном обновлении онлайн-трансляций параллельных матчей, в надежде увидеть согревающие душу цифры. Все решается на поле и просто, как апельсин. Лишь ничья на стадионе по улице Сурганова сгустит краски.



Напомню: при сохранившемся с соперником равенстве очков преимущество обеспечат результаты очных встреч. В итоге у «Луча» будет 8 очков (ничья со «Смолевичами» и две победы над «Торпедо»), у «Торпедо» — 4 (победа и ничья над «Смолевичами»), у «Смолевичей» — 3 (ничья с «Торпедо» и с «Лучом»). А значит, именно команда Александра Бразевича вернется в первую лигу, повторив грустную участь «Днепра». Однако если минские торпедовцы выцепят хотя бы один балл на «Динамо», то все решит вновь-таки финальная дуэль.

Каковы шансы? В июле команды сыграли 1:1, причем минчане спаслись на последних минутах — отличился Семенов. В предстоящем матче у «Луча» не сыграет дисквалифицированный Шило и травмированный Кийко, гости не рассчитывают на имеющих проблемы со здоровьем Калинейко и Яроцкого.



ЛУЧ — СМОЛЕВИЧИ

МИНСК. СОК «Олимпийский». Вход свободный.

Судьи — С. Цинкевич (Осиповичи), Е. Романов, В. Малютин (оба — Могилев); Д. Доля (Гродно), А. Кургхели (Гомель).

Баланс встреч: +0=1−0, 1−1.

"Луч" и "Смолевичи". Кто лишний? | Источник: Прессбол

Все матчи, напомню, состоятся 2-го декабря и начнутся в 14.00.