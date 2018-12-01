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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ривер Плейт» отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде

«Ривер Плейт» выпустил заявление, в котором отказался проводить ответный матч финал Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» в Мадриде.

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Источник: Reuters

Игра была перенесена на 9 декабря и должна пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу». ФИФА, КОНМЕБОЛ, Королевская федерация футбола Испании, правительство страны и «Реал» уже дали согласие на проведение встречи.

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Изначально игра должна была пройти на стадионе «Ривера» «Монументаль», но была сорвана из-за поведения фанатов. Они забросали автобус «Боки» камнями, ранили несколько игроков, кроме того, ряд футболистов пострадали от слезоточивого газа.

«Недопустимо, чтобы самый важный матч в аргентинском футболе проводился не в Аргентине, к тому же всего через несколько дней после саммит G20. Аргентинский футбол и федерация не могут позволить, чтобы несколько агрессивных граждан сорвали суперклассико», — говорится в заявлении «Ривера».

Отметим, что ранее стало известно, что и «Бока Хуниорс» не хочет проводить встречу в Испании.

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