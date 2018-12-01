«Ривер Плейт» отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде

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Игра была перенесена на 9 декабря и должна пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу». ФИФА, КОНМЕБОЛ, Королевская федерация футбола Испании, правительство страны и «Реал» уже дали согласие на проведение встречи.

Изначально игра должна была пройти на стадионе «Ривера» «Монументаль», но была сорвана из-за поведения фанатов. Они забросали автобус «Боки» камнями, ранили несколько игроков, кроме того, ряд футболистов пострадали от слезоточивого газа.

«Недопустимо, чтобы самый важный матч в аргентинском футболе проводился не в Аргентине, к тому же всего через несколько дней после саммит G20. Аргентинский футбол и федерация не могут позволить, чтобы несколько агрессивных граждан сорвали суперклассико», — говорится в заявлении «Ривера».