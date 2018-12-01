«Ривер Плейт» отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде
«Ривер Плейт» выпустил заявление, в котором отказался проводить ответный матч финал Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» в Мадриде.
«Ривер Плейт» выпустил заявление, в котором отказался проводить ответный матч финал Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» в Мадриде.
Игра была перенесена на 9 декабря и должна пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу». ФИФА, КОНМЕБОЛ, Королевская федерация футбола Испании, правительство страны и «Реал» уже дали согласие на проведение встречи.
Изначально игра должна была пройти на стадионе «Ривера» «Монументаль», но была сорвана
«Недопустимо, чтобы самый важный матч в аргентинском футболе проводился не в Аргентине, к тому же всего через несколько дней после саммит G20. Аргентинский футбол и федерация не могут позволить, чтобы несколько агрессивных граждан сорвали суперклассико», — говорится в заявлении «Ривера».
Отметим, что ранее стало известно, что и «Бока Хуниорс» не хочет проводить встречу в Испании.