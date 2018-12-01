СМИ: итальянский футбольный клуб «Палермо» продан за 10 евро

По данным источника, Маурицио Дзампарини, который владел 100% акций «Палермо», продал клуб лондонской компании, название которой не называется. Отмечается, что вместе с клубом также была продана владеющая брендом команды компания Mepal. Сообщается, что компания была продана с обязательством выплаты остатка долга итальянского клуба, который составляет €22,8 млн.