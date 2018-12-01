СМИ: итальянский футбольный клуб «Палермо» продан за 10 евро
ТАСС, 1 декабря. Владелец итальянского футбольного клуба «Палермо» продал его за €10. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
ТАСС, 1 декабря. Владелец итальянского футбольного клуба «Палермо» продал его за €10. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
По данным источника, Маурицио Дзампарини, который владел 100% акций «Палермо», продал клуб лондонской компании, название которой не называется. Отмечается, что вместе с клубом также была продана владеющая брендом команды компания Mepal. Сообщается, что компания была продана с обязательством выплаты остатка долга итальянского клуба, который составляет €22,8 млн.
«Палермо» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии — Серии B. После 13 туров, сыгранных в текущем сезоне, команда возглавляет турнирную таблицу с 26 очками в активе.