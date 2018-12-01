«Ювентус» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

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Субботняя игра во Флоренции завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Родриго Бентанкур (31-я минута), Джорджо Кьеллини (70) и Криштиану Роналду (79).

«Ювентус» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 40 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.