«Ювентус» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» одержали выездную победу над «Фиорентиной» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» одержали выездную победу над «Фиорентиной» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра во Флоренции завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Родриго Бентанкур (31-я минута), Джорджо Кьеллини (70) и Криштиану Роналду (79).
«Ювентус» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 40 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.
Следующий матч в чемпионате «Ювентус» проведет дома 7 декабря против «Интера», а «Фиорентина» 9 декабря сыграет на выезде с «Сассуоло».
|Фиорентина
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Ювентус
|Стефано Пиоли
|Массимилиано Аллегри
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|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|8
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)