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22:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» одержали выездную победу над «Фиорентиной» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Субботняя игра во Флоренции завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Родриго Бентанкур (31-я минута), Джорджо Кьеллини (70) и Криштиану Роналду (79).

«Ювентус» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 40 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате «Ювентус» проведет дома 7 декабря против «Интера», а «Фиорентина» 9 декабря сыграет на выезде с «Сассуоло».

Фиорентина 0:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
1.12.2018, 20:00 основной раунд: 14-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Массимилиано Аллегри
Голы
30 Родриго Бентанкур (П. Дибала) 31′
3 Джорджо Кьеллини (Х. Куадрадо) 69′
7 Криштиану Роналду 79′
Составы
Альбан Лафон 1
Кристиано Бираги 3
64′ Никола Миленкович 4
71′ Херман Пеццела 20
51′ Витор Угу 31
90+1′ Жордан Верету 17
43′ Эдмилсон Фернандес 26
Джованни Симеоне 9
Федерико Кьеза 25
80′ Жерсон 8
88′ Сириль Теро 77
65′ Марко Бенасси 24
Марко Пьяца 10
1 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи
20 Жоау Канселу
14 Блез Матюиди
30 Родриго Бентанкур 50′
10 Пауло Дибала
7 Криштиану Роналду 80′ 79′
33 Федерико Бернардески
16 Хуан Куадрадо 84′
11 Дуглас Коста
17 Марио Манджукич 88′ 11′
18 Мойзе Кин
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
4 Угловые 9
16 Фолы 8
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
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