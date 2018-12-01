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22:30 (мск)

«Реал» играет с «Валенсией» (видео)

Мадридский «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Валенсию» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

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Перед началом матча мадридский «Реал» занимал седьмую строчку в таблице чемпионата с 20 очками. «Валенсия» занимала тринадцатую позицию с 17 очками.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Карвахаль, Варан, С. Рамос, Регилон — Модрич, Льоренте, Себальос — Л. Васкес, Бензема, Бэйл.

Стартовый состав «Валенсии»: Нету — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер, Парехо, Кокелин, Гедеш — Мина, Гамейро.

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