«Реал» играет с «Валенсией» (видео)
Мадридский «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Валенсию» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Валенсию» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.
Перед началом матча мадридский «Реал» занимал седьмую строчку в таблице чемпионата с 20 очками. «Валенсия» занимала тринадцатую позицию с 17 очками.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Карвахаль, Варан, С. Рамос, Регилон — Модрич, Льоренте, Себальос — Л. Васкес, Бензема, Бэйл.
Стартовый состав «Валенсии»: Нету — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер, Парехо, Кокелин, Гедеш — Мина, Гамейро.