«МЮ» вырвал ничью в Саутгемптоне, уступая в два мяча по ходу игры
В матче 14-го тура английской
В матче 14-го тура английской
У хозяев поля мячи забили Стюарт Армстронг (13-я минута) и Седрик (20), а у гостей отличились Ромелу Лукаку (33) и Андер Эррера (39).
«Манчестер Юнайтед» с 22 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе девять очков.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 5 декабря примут «Арсенал», а «святые» в тот же день на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».
|Саутгемптон
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2:2
Первый тайм: 2:2
|Манчестер Юнайтед
|Марк Хьюз
|Жозе Моуринью
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)