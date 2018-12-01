«МЮ» вырвал ничью в Саутгемптоне, уступая в два мяча по ходу игры

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У хозяев поля мячи забили Стюарт Армстронг (13-я минута) и Седрик (20), а у гостей отличились Ромелу Лукаку (33) и Андер Эррера (39).

«Манчестер Юнайтед» с 22 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе девять очков.