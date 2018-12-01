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22:59 (мск), источник: Советский спорт

«МЮ» вырвал ничью в Саутгемптоне, уступая в два мяча по ходу игры

В матче 14-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» 2:2.

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Источник: Reuters

У хозяев поля мячи забили Стюарт Армстронг (13-я минута) и Седрик (20), а у гостей отличились Ромелу Лукаку (33) и Андер Эррера (39).

«Манчестер Юнайтед» с 22 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе девять очков.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 5 декабря примут «Арсенал», а «святые» в тот же день на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».

Саутгемптон 2:2
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
1.12.2018, 20:30 основной раунд: 14-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Марк Хьюз Жозе Моуринью
Голы
13′ Стюарт Армстронг (М. Обафеми) 17
20′ Седрик Суариш 2
9 Ромелу Лукаку (М. Рэшфорд) 33′
21 Андер Агуэра Эррера (М. Рэшфорд) 39′
Составы
Алекс Маккарти 1
Седрик Суариш 2
Мая Йосида 3
59′ Янник Вестергор 4
Джек Стивенс 5
Ян Валери 43
90+5′ Стюарт Армстронг 17
35′ Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
Натан Редмонд 22
54′ 90′ Марио Лемина 18
Стивен Дэйвис 8
64′ Майкл Обафеми 61
Маноло Габбьядини 20
1 Давид де Хеа
4 Фил Джоунс
6 Поль Погба 53′
18 Эшли Янг 90+3′
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 35′
31 Неманья Матич
39 Скотт Мактоминэй
23 Люк Шоу 72′
20 Диогу Далот
9 Ромелу Лукаку 86′
14 Джесси Лингард
10 Маркус Рэшфорд 77′ 18′
11 Антони Марсьяль
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
3 Угловые 5
12 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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