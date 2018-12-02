Роналду повторил рекорд «Ювентуса» 61-летней давности
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», который завершился со счётом 3:0.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», который завершился со счётом 3:0.
Футболист отличился на 79-й минуте, реализовав 11-метровый.
Благодаря этому форвард довёл свой бомбардирский счёт в Серии А до 10 голов. Роналду стал первым новичком «Ювентуса» за последний 61 год, который забил 10 голов в 14 стартовых матчах за клуб. Ранее подобное удалось Джону Чарльзу в сезоне-1957/58.
33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из мадридского «Реала» за € 117 млн. Португалец подписал с итальянским клубом контракт до лета 2022 года. В этом сезоне на его счету также один гол в четырёх встречах группового этапа Лиги чемпионов.
|Фиорентина
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Ювентус
|Стефано Пиоли
|Массимилиано Аллегри
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|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|8
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)