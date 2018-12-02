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01:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду повторил рекорд «Ювентуса» 61-летней давности

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», который завершился со счётом 3:0.

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Источник: AP 2018

Футболист отличился на 79-й минуте, реализовав 11-метровый.

Благодаря этому форвард довёл свой бомбардирский счёт в Серии А до 10 голов. Роналду стал первым новичком «Ювентуса» за последний 61 год, который забил 10 голов в 14 стартовых матчах за клуб. Ранее подобное удалось Джону Чарльзу в сезоне-1957/58.

Во время загрузки произошла ошибка.

33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из мадридского «Реала» за € 117 млн. Португалец подписал с итальянским клубом контракт до лета 2022 года. В этом сезоне на его счету также один гол в четырёх встречах группового этапа Лиги чемпионов.

Фиорентина 0:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
1.12.2018, 20:00 основной раунд: 14-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Массимилиано Аллегри
Голы
30 Родриго Бентанкур (П. Дибала) 31′
3 Джорджо Кьеллини (Х. Куадрадо) 69′
7 Криштиану Роналду 79′
Составы
Альбан Лафон 1
Кристиано Бираги 3
64′ Никола Миленкович 4
71′ Херман Пеццела 20
51′ Витор Угу 31
90+1′ Жордан Верету 17
43′ Эдмилсон Фернандес 26
Джованни Симеоне 9
Федерико Кьеза 25
80′ Жерсон 8
88′ Сириль Теро 77
65′ Марко Бенасси 24
Марко Пьяца 10
1 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи
20 Жоау Канселу
14 Блез Матюиди
30 Родриго Бентанкур 50′
10 Пауло Дибала
7 Криштиану Роналду 80′ 79′
33 Федерико Бернардески
16 Хуан Куадрадо 84′
11 Дуглас Коста
17 Марио Манджукич 88′ 11′
18 Мойзе Кин
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
4 Угловые 9
16 Фолы 8
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
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