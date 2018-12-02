Роналду повторил рекорд «Ювентуса» 61-летней давности

Благодаря этому форвард довёл свой бомбардирский счёт в Серии А до 10 голов. Роналду стал первым новичком «Ювентуса» за последний 61 год, который забил 10 голов в 14 стартовых матчах за клуб. Ранее подобное удалось Джону Чарльзу в сезоне-1957/58.

33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из мадридского «Реала» за € 117 млн. Португалец подписал с итальянским клубом контракт до лета 2022 года. В этом сезоне на его счету также один гол в четырёх встречах группового этапа Лиги чемпионов.