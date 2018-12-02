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01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головину — перекладина, Шкулетичу — гол. Новое поражение «Монако»

Полузащитник сборной России Александр Головин отыграл 90 минут, сменил две позиции и был очень близок к голу.

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Источник: AFP 2018

«Когда будет прорыв?»

В субботу на сайте французского подразделения Goal.com вышел текст с вопросом заголовке: «Головин, когда будет прорыв?» Как видите, это интересует не только нас, но и французов. Только ответа они не находят: в статье говорится о несомненном таланте россиянина, двух травмах за три месяца, поиске точной позиции и прочих трудностях.

В качестве эксперта портал взял Александра Мостового. В 1993-м Царь уехал в «Кан» и признался, что адаптировался к лиге 1 со скрипом: «Поначалу я на тренировках ни с кем не общался, потому что не знал языка. Но тогда было другое время, привыкать к партнерам было тяжелее. Сейчас у всех есть телефоны, интернет, так что находить общий язык легче». При этом, по мнению Мостового, ситуация в «Монако» улучшается — об этом свидетельствует победа «Монако» как раз над «Каном» неделю назад.

Прогресс действительно виден, но он неразрывно связан с разочарованиями: например, на неделе клуб из княжества потерял шансы на весну в еврокубках, зато явил миру молодежь. Защитник Бадьяшиль и хавбек Массенго стали первыми детьми XXI века, с первых минут сыгравшими в Лиге чемпионов. А на замену вышел еще один футболист 2001 года рождения — сын Лилиана Тюрама Кефрен.

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Дядька, а не талант

В такой компании Головин уже не «юный талант», а самый настоящий дядька. Полузащитнику сборной России 22 года, и от него нужен не прорыв, а подтверждение высокого класса. Головин все еще обходится без голов за новую команду, хотя его весомый вклад в игру заметен и без статистики.

Разумеется, Тьерри Анри включил россиянина в стартовый состав — как и в матче с «Атлетико», Головин занял позицию второго форварда в схеме 4−4−2. Только в Мадриде в паре с ним играл Силла, а сейчас — Фалькао. Скорее, эта позиция не подходит нашему футболисту. В той игре Головин ни разу даже не ударил по воротам, а в матче с «Монпелье» впервые пробил только на 54-й минуте. Но это был запоминающийся выстрел: Головин подработал мяч под левую ногу и пустил его в перекладину.

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К тому времени «Монако» уже выигрывал, но в голе экс-армеец принял лишь косвенное участие. Хотя сама контратака была образцовой: Тилеманс подобрал мяч на своей половине поля, пробежал с ним метров 40, сыграл в стенку с Хенриксом и забил. Головин в этом эпизоде оттянул на себя внимание Конгре — если бы не рывок россиянина, то защитник помешал бы Тилемансу.

Соперник у «Монако» был сложным — «Монпелье» сейчас в авангарде чемпионата и борется за попадание в Лигу чемпионов. К тому же, противник разгромно уступал команде Анри по количеству травм — 1:12. Но именно хозяева контролировали ход матча в первом тайме и создали несколько опасных моментов. Мог головой забить Раджи (защитник отбыл пятиматчевую дисквалификацию и сразу вернулся в основу), в других эпизодах не хватило точности Хенриксу и Тилемансу.

Поражение на совести Анри

Во втором тайме «Монако» и «Монпелье» продолжали играть в осторожный футбол. И до 70-й минуты удар Головина в перекладину оставался единственным ярким моментом тайма. Но затем в игру вступили тренеры. Анри разменял инертного Шадли на опорного хавбека Пеле, Головин после этой перестановки ушел на левый фланг полузащиты и сосредоточился на обороне, а схема трансформировалась в 4−5−1. Тренер «Монпелье» Мишель Тер Закарян тоже сделал любопытную замену: вместо бывшего хавбека «Мордовии» Ле Таллека вышел бывший нападающий «Локомотива» Шкулетич.

И игра перевернулась: если в первые 70 минут ни у одной из команд не было явного преимущества, то в следующую четверть часа «Монпелье» владел мячом 70−75 процентов времени. «Монако» вжался в штрафную и дважды подряд пропустил, причем оба раза в результате чудовищных ошибок обороны. Победный же мяч забил как раз Шкулетич — это первый гол серба за «Монпелье», куда он перешел летом.

Анри в последние минуты только качал головой, но винить он должен себя: на протяжении 70 минут «Монако» обыгрывал одного из лидеров, а затем подорвался на странных тактических перестановках и страхе пропустить. 1:2 — команда Головина остается второй с конца, а «Монпелье» становится вторым с начала.

Гоша Чернов

Монако 1:2
Первый тайм: 1:0
Монпелье
1.12.2018, 22:00 основной раунд: 15-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Мишель Дер Закарян
Голы
42′ Юри Тилеманс 8
10 Гаэтан Лаборд 81′
32 Петар Шкулетич 86′
Составы
Диего Бенальо 16
Беньямин Хенрикс 39
Жемерсон 5
Андреа Раджи 24
Бенуа Бадиашиле 32
Юри Тилеманс 8
Юссеф Аит Беннассер 15
Александр Головин 17
86′ Ронаэль Пьер-Габриэль 18
Софьян Диоп 36
75′ Радамель Фалькао 9
Мусса Силла 34
61′ Насер Шадли 20
Жудилсон Мамаду Пеле 28
40 Бенжамен Леконт
3 Даниэль Конгре
4 Виторину Илтон
5 Педру Мендеш
2 Рубен Агилар
10 Гаэтан Лаборд
25 Флоран Молле
13 Эйе Скири
8 Амбруаз Ойонго 57′
6 Саломон Самбия
11 Энди Делор 88′
23 Факундо Пирис
14 Дамьен Ле Таллек 73′
32 Петар Шкулетич
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 3
4 Угловые 3
6 Фолы 20
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
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