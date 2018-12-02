Головину — перекладина, Шкулетичу — гол. Новое поражение «Монако»
Полузащитник сборной России Александр Головин отыграл 90 минут, сменил две позиции и был очень близок к голу.
Полузащитник сборной России Александр Головин отыграл 90 минут, сменил две позиции и был очень близок к голу.
В субботу на сайте французского подразделения Goal.com вышел текст с вопросом заголовке: «Головин, когда будет прорыв?» Как видите, это интересует не только нас, но и французов. Только ответа они не находят: в статье говорится о несомненном таланте россиянина, двух травмах за три месяца, поиске точной позиции и прочих трудностях.
В качестве эксперта портал взял Александра Мостового. В 1993-м Царь уехал в «Кан» и признался, что адаптировался к лиге 1 со скрипом: «Поначалу я на тренировках ни с кем не общался, потому что не знал языка. Но тогда было другое время, привыкать к партнерам было тяжелее. Сейчас у всех есть телефоны, интернет, так что находить общий язык легче». При этом, по мнению Мостового, ситуация в «Монако» улучшается — об этом свидетельствует победа «Монако» как раз над «Каном» неделю назад.
Прогресс действительно виден, но он неразрывно связан с разочарованиями: например, на неделе клуб из княжества потерял шансы на весну в еврокубках, зато явил миру молодежь. Защитник Бадьяшиль и хавбек Массенго стали первыми детьми XXI века, с первых минут сыгравшими в Лиге чемпионов. А на замену вышел еще один футболист 2001 года рождения — сын Лилиана Тюрама Кефрен.
В такой компании Головин уже не «юный талант», а самый настоящий дядька. Полузащитнику сборной России 22 года, и от него нужен не прорыв, а подтверждение высокого класса. Головин все еще обходится без голов за новую команду, хотя его весомый вклад в игру заметен и без статистики.
Разумеется, Тьерри Анри включил россиянина в стартовый состав — как и в матче с «Атлетико», Головин занял позицию второго форварда в схеме 4−4−2. Только в Мадриде в паре с ним играл Силла, а сейчас — Фалькао. Скорее, эта позиция не подходит нашему футболисту. В той игре Головин ни разу даже не ударил по воротам, а в матче с «Монпелье» впервые пробил только на 54-й минуте. Но это был запоминающийся выстрел: Головин подработал мяч под левую ногу и пустил его в перекладину.
К тому времени «Монако» уже выигрывал, но в голе
Соперник у «Монако» был сложным — «Монпелье» сейчас в авангарде чемпионата и борется за попадание в Лигу чемпионов. К тому же, противник разгромно уступал команде Анри по количеству травм — 1:12. Но именно хозяева контролировали ход матча в первом тайме и создали несколько опасных моментов. Мог головой забить Раджи (защитник отбыл пятиматчевую дисквалификацию и сразу вернулся в основу), в других эпизодах не хватило точности Хенриксу и Тилемансу.
Во втором тайме «Монако» и «Монпелье» продолжали играть в осторожный футбол. И до 70-й минуты удар Головина в перекладину оставался единственным ярким моментом тайма. Но затем в игру вступили тренеры. Анри разменял инертного Шадли на опорного хавбека Пеле, Головин после этой перестановки ушел на левый фланг полузащиты и сосредоточился на обороне, а схема трансформировалась в 4−5−1. Тренер «Монпелье» Мишель Тер Закарян тоже сделал любопытную замену: вместо бывшего хавбека «Мордовии» Ле Таллека вышел бывший нападающий «Локомотива» Шкулетич.
И игра перевернулась: если в первые 70 минут ни у одной из команд не было явного преимущества, то в следующую четверть часа «Монпелье» владел мячом 70−75 процентов времени. «Монако» вжался в штрафную и дважды подряд пропустил, причем оба раза в результате чудовищных ошибок обороны. Победный же мяч забил как раз Шкулетич — это первый гол серба за «Монпелье», куда он перешел летом.
Анри в последние минуты только качал головой, но винить он должен себя: на протяжении 70 минут «Монако» обыгрывал одного из лидеров, а затем подорвался на странных тактических перестановках и страхе пропустить. 1:2 — команда Головина остается второй с конца, а «Монпелье» становится вторым с начала.
Гоша Чернов
|Тьерри Анри
|Мишель Дер Закарян
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)