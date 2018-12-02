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01:12 (мск), источник: ТАСС

«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 2 декабря. «Реал» одержал победу над «Валенсией» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Счет на восьмой минуте открыл полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, отправивший мяч в собственные ворота. На 83-й минуте Лукас Васкес установил окончательный счет.

«Реал» в прошлом туре в гостях крупно уступил «Эйбару» — 0:3. То поражение стало первым для «Реала» под руководством Сантьяго Солари. В матче не принял участие российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться от травмы.

В турнирной таблице «Реал» занимает пятое место, набрав 23 очка, «Валенсия» с 17 очками идет 13-й. В следующем туре «Реал» 9 декабря в гостях сыграет с «Уэской», «Валенсия» 8 декабря примет идущую на первом месте «Севилью».

Результаты других матчей игрового дня:

«Сельта» — «Уэска» — 2:0;.

«Вальядолид» — «Леганес» — 2:4;.

«Хетафе» — «Эспаньол» — 3:0.

Реал 2:0
Первый тайм: 1:0
Валенсия
1.12.2018, 22:45 основной раунд: 14-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Марселино Гарсия Тораль
Голы
8′ Даниэль Васс 18
83′ Лукас Васкес (К. Бензема) 17
Составы
Тибо Куртуа 25
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Регилон 23
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Маркос Льоренте 18
Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
71′ Лука Модрич 10
Федерико Вальверде 15
71′ 80′ Дани Себальос 24
Франсиско Роман Иско 22
63′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
13 Норберту Мурара Нету
14 Хосе Гайя 20′
5 Габриэл Паулиста 6′
24 Эсекиэль Гарай
8 Карлос Солер 11′
7 Гонсалу Гедеш
10 Даниэль Парехо
22 Санти Мина
18 Даниэль Васс 68′
21 Кристиано Пиччини
17 Франсис Кокелен 68′
6 Жоффре Кондогбья
9 Кевин Гамейро 72′
23 Миши Батшуайи
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
2 Угловые 2
11 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
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