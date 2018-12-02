«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании

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Счет на восьмой минуте открыл полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, отправивший мяч в собственные ворота. На 83-й минуте Лукас Васкес установил окончательный счет.

«Реал» в прошлом туре в гостях крупно уступил «Эйбару» — 0:3. То поражение стало первым для «Реала» под руководством Сантьяго Солари. В матче не принял участие российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться от травмы.

В турнирной таблице «Реал» занимает пятое место, набрав 23 очка, «Валенсия» с 17 очками идет 13-й. В следующем туре «Реал» 9 декабря в гостях сыграет с «Уэской», «Валенсия» 8 декабря примет идущую на первом месте «Севилью».

Результаты других матчей игрового дня:

«Сельта» — «Уэска» — 2:0;.

«Вальядолид» — «Леганес» — 2:4;.