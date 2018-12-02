«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 2 декабря. «Реал» одержал победу над «Валенсией» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 2 декабря. «Реал» одержал победу над «Валенсией» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Счет на восьмой минуте открыл полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, отправивший мяч в собственные ворота. На 83-й минуте Лукас Васкес установил окончательный счет.
«Реал» в прошлом туре в гостях крупно уступил «Эйбару» — 0:3. То поражение стало первым для «Реала» под руководством Сантьяго Солари. В матче не принял участие российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться от травмы.
В турнирной таблице «Реал» занимает пятое место, набрав 23 очка, «Валенсия» с 17 очками идет 13-й. В следующем туре «Реал» 9 декабря в гостях сыграет с «Уэской», «Валенсия» 8 декабря примет идущую на первом месте «Севилью».
Результаты других матчей игрового дня:
«Сельта» — «Уэска» — 2:0;.
«Вальядолид» — «Леганес» — 2:4;.
«Хетафе» — «Эспаньол» — 3:0.
|Сантьяго Солари
|Марселино Гарсия Тораль
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)