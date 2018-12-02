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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан юношеской сборной Казахстана по футболу перешел в испанский клуб

Защитник и капитан юношеской сборной Казахстана (до 19 лет) Динмухамед Кашкен перешел в испанский клуб «Касабланка», передает корреспондент Vesti.kz.

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Новая команда Кашкена выступает в «Хувениль А» — высшей лиги юношеского чемпионата Испании для игроков до 19 лет. В ближайшем туре «Касабланка» встретится со сверстниками из «Барселоны». Главный тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов через соцсети пожелал удачи своему воспитаннику.

Для Кашкена это второй опыт в испанском футболе. Он несколько лет занимался в академии мадридского «Атлетико». В 2016 году Кашкен вернулся в Казахстан и два сезона выступал за дубль «Астаны» во второй лиге, а в прошедшем сезоне забил два гола в 22 матчах за «Жетысу Б» в первой лиге.

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