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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

Обладатели серебра и бронзы определятся в футбольном чемпионате Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 28-м футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся матчи последнего, 30-го тура. После них станут известны обладатели серебряных и бронзовых наград, а также второй неудачник сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Главный претендент на второе место солигорский «Шахтер» примет на своем поле футболистов «Минска». Минское «Динамо», пока идущее третьим, сыграет с земляками из «Торпедо», а еще один претендент на место в призовой тройке «Витебск» на выезде встретится с «Гомелем».

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Борисовский БАТЭ, который уже давно обеспечил себе 15-й чемпионский титул, сыграет в Жодино против местного «Торпедо-БелАЗа». Положение в лидирующей группе перед сегодняшними поединками таково: БАТЭ — 72 очка, «Шахтер» — 61, «Динамо» (Минск) — 60, «Витебск» — 59.

В борьбе за право остаться в высшей лиге национального первенства на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся два дебютанта элитного дивизиона — минский «Луч» и «Смолевичи». Победитель их противостояния сохранит за собой место в числе 16 лучших клубов Беларуси, проигравший вернется в первую лигу. Первым элиту покинул могилевский «Днепр», который сегодня сыграет в гостях у «Ислочи». Положение внизу турнирной таблицы: «Смолевичи» и «Луч» — по 23 очка, «Днепр» — 16. На смену двум неудачникам придут две лучшие команды 1-й лиги — мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ».

Сегодня состоятся еще два матча заключительного тура: «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест), «Городея» — «Слуцк». Результаты этих встреч не имеют принципиального турнирного значения.

Все поединки начнутся одновременно — в 14.00.

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