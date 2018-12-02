Обладатели серебра и бронзы определятся в футбольном чемпионате Беларуси

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Главный претендент на второе место солигорский «Шахтер» примет на своем поле футболистов «Минска». Минское «Динамо», пока идущее третьим, сыграет с земляками из «Торпедо», а еще один претендент на место в призовой тройке «Витебск» на выезде встретится с «Гомелем».

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Борисовский БАТЭ, который уже давно обеспечил себе 15-й чемпионский титул, сыграет в Жодино против местного «Торпедо-БелАЗа». Положение в лидирующей группе перед сегодняшними поединками таково: БАТЭ — 72 очка, «Шахтер» — 61, «Динамо» (Минск) — 60, «Витебск» — 59.

В борьбе за право остаться в высшей лиге национального первенства на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся два дебютанта элитного дивизиона — минский «Луч» и «Смолевичи». Победитель их противостояния сохранит за собой место в числе 16 лучших клубов Беларуси, проигравший вернется в первую лигу. Первым элиту покинул могилевский «Днепр», который сегодня сыграет в гостях у «Ислочи». Положение внизу турнирной таблицы: «Смолевичи» и «Луч» — по 23 очка, «Днепр» — 16. На смену двум неудачникам придут две лучшие команды 1-й лиги — мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ».

Сегодня состоятся еще два матча заключительного тура: «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест), «Городея» — «Слуцк». Результаты этих встреч не имеют принципиального турнирного значения.