Футбольный клуб «Белшина» сменил гендиректора

Виталий Былинин долгие годы эффективно трудился на руководящих должностях в клубе и знает всю специфику его работы изнутри.

Читайте также Обладатели серебра и бронзы определятся в футбольном чемпионате Беларуси

«Сейчас нужно грамотно расставить задачи перед коллективом. А команда, которую мы будем вместе с вами формировать, должна работать по своему плану — комплектование, предсезонная подготовка, календарные игры. Исходя из этого, мы будем формировать бюджет. Хотелось бы видеть в этой команде больше бобруйчан», — подчеркнул, представляя нового гендиректора, начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов.

В свою очередь новый руководитель футбольного клуба пообещал приложить максимум усилий в решении поставленных задач и оправдать оказанное доверие.