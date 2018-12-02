Футбольный клуб «Белшина» сменил гендиректора

Виталий Былинин долгие годы эффективно трудился на руководящих должностях в клубе и знает всю специфику его работы изнутри.
«Сейчас нужно грамотно расставить задачи перед коллективом. А команда, которую мы будем вместе с вами формировать, должна работать по своему плану — комплектование, предсезонная подготовка, календарные игры. Исходя из этого, мы будем формировать бюджет. Хотелось бы видеть в этой команде больше бобруйчан», — подчеркнул, представляя нового гендиректора, начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов.
В свою очередь новый руководитель футбольного клуба пообещал приложить максимум усилий в решении поставленных задач и оправдать оказанное доверие.
Ранее генеральным директором был Александр Аграновичем. Эту должность он занимал с января 2017 года. Как пояснили в клубе, трудовые отношения с ним прекращены по соглашению сторон.