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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольный клуб «Белшина» сменил гендиректора

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У бобруйского ФК «Белшина» появился новый генеральный директор. Распоряжением председателя Бобруйского горисполкома на эту должность назначен Виталий Былинин. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.

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Виталий Былинин долгие годы эффективно трудился на руководящих должностях в клубе и знает всю специфику его работы изнутри.

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«Сейчас нужно грамотно расставить задачи перед коллективом. А команда, которую мы будем вместе с вами формировать, должна работать по своему плану — комплектование, предсезонная подготовка, календарные игры. Исходя из этого, мы будем формировать бюджет. Хотелось бы видеть в этой команде больше бобруйчан», — подчеркнул, представляя нового гендиректора, начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов.

В свою очередь новый руководитель футбольного клуба пообещал приложить максимум усилий в решении поставленных задач и оправдать оказанное доверие.

Ранее генеральным директором был Александр Аграновичем. Эту должность он занимал с января 2017 года. Как пояснили в клубе, трудовые отношения с ним прекращены по соглашению сторон.

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