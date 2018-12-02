Мульдинов ушел из «Кызыл-Жара СК» и подписал контракт с клубом КПЛ

25-летний Тимур Мульдинов, являющийся воспитанником петропавловского футбола, на протяжении всей своей предыдущей игровой карьеры с 2009 года выступал за команду родного города, ненадолго отлучаясь в 2014-м в «Спартак» из Семея. В рамках турнира КПЛ-2018 в 29 поединках забил 8 мячей. В общей сложности на уровне сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана имеет статистику 33−8.