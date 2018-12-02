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13:30 (мск), источник: Sports.kz

Мульдинов ушел из «Кызыл-Жара СК» и подписал контракт с клубом КПЛ

Cтавший в 2018 году лучшим бомбардиром вылетевшего в Первую лигу «Кызыл-Жара СК» Тимур Мульдинов будет в новом сезоне защищать цвета «Иртыша».

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Об этом Sports.kz рассказал сам футболист.

25-летний Тимур Мульдинов, являющийся воспитанником петропавловского футбола, на протяжении всей своей предыдущей игровой карьеры с 2009 года выступал за команду родного города, ненадолго отлучаясь в 2014-м в «Спартак» из Семея. В рамках турнира КПЛ-2018 в 29 поединках забил 8 мячей. В общей сложности на уровне сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана имеет статистику 33−8.

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