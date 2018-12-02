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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Нидерландов

В матче 14-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «АДО Ден Хааг» со счётом 5:1.

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Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт был открыт на 15-й минуте встречи, отличился Давид Нерес. Вскоре Николас Тальяфико удвоил преимущество амстердамцев. В конце тайма команды обменялись голами. Сначала Арон Мэйерс сократил разрыв в счёте, но вскоре Матейс де Линг вновь довёл разрыв до двух мячей. Во втором тайме голы Донни ван де Бека и Каспера Дольберга довели счёт до разгромного.

Эта победа стала для «Аякса» восьмой подряд в чемпионате Нидерландов. После 14 туров «Аякс», набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Его отставание от лидирующего ПСВ составляет два очка. В следующем туре «Аякс» сыграет в гостях с клубом «Зволле». Матч состоится 8 декабря.

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