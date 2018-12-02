Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

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Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте отличился Педро Родригес, которому ассистировал Н’Голо Канте. В концовке матча победу «аристократов» закрепил Рубен Лофтус-Чик с паса Эдена Азара.

Эта победа стала для «синих» первой в трёх последних матчах Премьер-лиги. После 14 туров «Челси», набрав 31 очко, вышел на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Фулхэм» (8) остался на последнем, 20-м месте.