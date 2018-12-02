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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте отличился Педро Родригес, которому ассистировал Н’Голо Канте. В концовке матча победу «аристократов» закрепил Рубен Лофтус-Чик с паса Эдена Азара.

Эта победа стала для «синих» первой в трёх последних матчах Премьер-лиги. После 14 туров «Челси», набрав 31 очко, вышел на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Фулхэм» (8) остался на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Фулхэму» предстоит домашняя встреча с «Лестер Сити». Оба матча состоятся 5 декабря.

Челси 2:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
2.12.2018, 15:00 основной раунд: 14-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Клаудио Раньери
Голы
4′ Родригес Педро (Н. Канте) 11
82′ Рубен Лофтус-Чик (Э. Азар) 12
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Антонио Рюдигер 2
69′ Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
Родригес Педро 11
78′ Маркос Алонсо 3
Давиде Дзаппакоста 21
67′ Матео Ковачич 17
Рубен Лофтус-Чик 12
70′ Оливье Жиру 18
83′ Альваро Мората 29
25 Серхио Рико
4 Деннис Одуа 54′
5 Калум Чемберс
20 Максим Ле Маршан
22 Сайрус Кристи
26 Алфи Моусон
24 Жан-Микаэль Сери
9 Александр Митрович
3 Райан Сессеньон 45′
11 Флойд Айите
8 Стефан Йохансен 45′
47 Абубакар Камара
10 Том Кэрни 76′
7 Нескенс Кебано
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 4
4 Угловые 6
8 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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