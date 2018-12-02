«Барселона» — «Вильярреал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 14-го тура испанской Примеры «Барселона» с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 14-го тура испанской Примеры «Барселона» с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Монтера. В качестве ассистентов главного судьи выступят Альфонсо Эспехо и Хосе Родригес. Резервным рефери на матч чемпионата Италии назначен Рубен Мата.
После 13 туров «Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (14) располагается на 17-й строчке.