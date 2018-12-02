«Рома» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ассистентами главного судьи выступят Фабиано Прети и Алессандро Констанцо. Резервным рефери на матч чемпионата Италии назначен Марко Ди Белло.

После 13 туров «Интер» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» (19) — на седьмой строчке. В прошлом туре «Интер» на своём поле разгромил «Фрозиноне» (3:0), а «Рома» на выезде потерпела поражение во встрече с «Удинезе» (0:1).