Футболисты «Арсенала» и «Тоттенхэма» устроили массовую потасовку после гола Дайера
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Матч 14-го тура английской
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Матч 14-го тура английской
В потасовке приняли участие все игроки обеих команд, а также запасные. Главными героями инцидента стали игроки «Арсенала» Стефан Лихтштайнер и Аарон Рэмси, а также их соперники из «Тоттенхэма» Муса Сиссоко и Деле Алли. Инцидент удалось быстро погасить благодаря вмешательству судей и тренеров команд.
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «канониров».
|Арсенал
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4:2
Первый тайм: 1:2
|Тоттенхэм Хотспур
|Эмери Унаи
|Маурисио Покеттино
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|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)