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19:21 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Арсенала» и «Тоттенхэма» устроили массовую потасовку после гола Дайера

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» получился ярким на голы и эмоции. После гола в ворота «Арсенала» полузащитник «шпор» Эрик Дайер побежал праздновать успех к трибунам, чем вызвал массовую потасовку.

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Источник: Reuters

​В потасовке приняли участие все игроки обеих команд, а также запасные. Главными героями инцидента стали игроки «Арсенала» Стефан Лихтштайнер и Аарон Рэмси, а также их соперники из «Тоттенхэма» Муса Сиссоко и Деле Алли. Инцидент удалось быстро погасить благодаря вмешательству судей и тренеров команд.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «канониров».

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал 4:2
Первый тайм: 1:2
Тоттенхэм Хотспур
2.12.2018, 17:05 основной раунд: 14-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Маурисио Покеттино
Голы
10′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
56′ Пьер-Эмерик Обамеянг (А. Рэмси) 14
74′ Александр Ляказетт (А. Рэмси) 9
77′ Лукас Торрейра (П-Э. Обамеянг) 11
15 Эрик Дайер (К. Эриксен) 30′
10 Харри Кейн 34′
Составы
Бернд Лено 19
Эктор Бельерин 2
Сократис Папастатопулос 5
Роб Холдинг 16
Сеад Колашинац 31
78′ Лукас Торрейра 11
49′ Гранит Джака 34
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
37′ 71′ Шкодран Мустафи 20
Маттео Гендузи 29
45′ Генрих Мхитарян 7
Аарон Рэмси 8
45′ Алекс Ивоби 17
Александр Ляказетт 9
1 Юго Ллорис
5 Ян Фертонген 9′ 85′
21 Хуан Фойт
24 Серж Орье 90′
15 Эрик Дайер 32′
17 Мусса Сиссоко
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн
33 Бен Дэйвис 82′
3 Дэнни Роуз
20 Деле Алли 79′ 65′
8 Харри Уинкс
7 Сон Хын Мин 79′
27 Родригес Моура Лукас
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 6
8 Угловые 5
15 Фолы 17
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
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