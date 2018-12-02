Футболисты «Арсенала» и «Тоттенхэма» устроили массовую потасовку после гола Дайера

​В потасовке приняли участие все игроки обеих команд, а также запасные. Главными героями инцидента стали игроки «Арсенала» Стефан Лихтштайнер и Аарон Рэмси, а также их соперники из «Тоттенхэма» Муса Сиссоко и Деле Алли. Инцидент удалось быстро погасить благодаря вмешательству судей и тренеров команд.