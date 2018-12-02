Роббен объявил об уходе из «Баварии» в 2019 году
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен определился со своим будущем в мюнхенском клубе, сообщает «Советский спорт».
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен определился со своим будущем в мюнхенском клубе, сообщает «Советский спорт».
Нидерландский хавбек официально объявил о том, что покинет команду в 2019 году.
«Это мой последний год в “Баварии”. Эти десять лет были восхитительными. Но пришло время уходить», — приводит слова Роббена Squawka.
34-летний Роббен защищает цвета «Баварии» с 2009 года. За это время он провел в мюнхенском клубе 305 матчей и забил 143 мяча.