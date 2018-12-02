Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона1
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф1
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кьево1
Лацио1
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19:15
Ливерпуль1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн1
Страсбур4
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак2
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д2
Олимпик Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
17:05
Арсенал4
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза2
Дижон2
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Дженоа1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов2
Мариуполь2
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан2
Парма1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар2
Урал0
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис1
Реал Сосьедад0
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» вырвал ничью в матче с «Жироной», отыгравшись в концовке

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1.

Наверх
Источник: Reuters

Хозяева вышли вперёд в счёте благодаря голу Кристиана Стуани, который реализовал пенальти на второй компенсированной минуте первого тайма. «Матрасники» отыгрались на 82-й минуте, когда защитник «Жироны» Хонас Рамальо провёл мяч в собственные ворота. Таким образом, обе команды продлили свои серии без поражений в Примере: «Атлетико» до 11 матчей (пять побед, шесть ничьих), «Жирона» до шести (три победы, три ничьи).

«Атлетико» (25 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Столько же очков у «Барселоны», которая находится на второй строчке и имеет матч в запасе. У лидирующей «Севильи» 26 очков в активе после 13 проведённых встреч. «Жирона» (20) — на восьмом месте.

Жирона 1:1
Первый тайм: 1:0
Атлетико
2.12.2018, 18:15 основной раунд: 14-й тур Montilivi
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Диего Симеоне
Голы
45+2′ Кристиан Стуани 7
4 Чимено Хонас Ромалью 83′
Составы
Бернардо Эспиноса 2
Чимено Хонас Ромалью 4
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Алекс Гранель 6
Пере Понс 8
Гарсиа Фрейре Борха 10
Педро Порро 29
Кристиан Стуани 7
72′ Яссин Буну 13
Горка Ираисос 1
84′ Алейкс Гарсия 23
Валери Фернандес 34
66′ Патрик Робертс 17
Кристиан Порту 9
13 Ян Облак
15 Стефан Савич
21 Люка Эрнандез
5 Томас Партей 72′
6 Коке 41′
8 Ньигес Сауль 89′
7 Антуан Гризманн 17′
11 Тома Лемар
19 Диегу Коста 89′
4 Сантьяго Ариас 74′
18 Желсон Мартинш
14 Родриго Эрнандес 64′
10 Анхель Корреа
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 3
2 Угловые 9
8 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Глушаков забил, «Спартак» победил
Самуэльссона обогнали. У России — деревянная медаль в эстафете
Дзюба назвал очень тяжелой группу сборной России в отборе Евро
«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты «Арсенала» и «Тоттенхэма» устроили массовую потасовку
«Барселона» играет с «Вильярреалом» (прямая видеотрансляция)
«Ливерпуль» вырвал победу в дерби, забив на 96-й минуте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь