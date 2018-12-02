«Атлетико» вырвал ничью в матче с «Жироной», отыгравшись в концовке

Хозяева вышли вперёд в счёте благодаря голу Кристиана Стуани, который реализовал пенальти на второй компенсированной минуте первого тайма. «Матрасники» отыгрались на 82-й минуте, когда защитник «Жироны» Хонас Рамальо провёл мяч в собственные ворота. Таким образом, обе команды продлили свои серии без поражений в Примере: «Атлетико» до 11 матчей (пять побед, шесть ничьих), «Жирона» до шести (три победы, три ничьи).
«Атлетико» (25 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Столько же очков у «Барселоны», которая находится на второй строчке и имеет матч в запасе. У лидирующей «Севильи» 26 очков в активе после 13 проведённых встреч. «Жирона» (20) — на восьмом месте.