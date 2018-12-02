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21:29 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон», забив на шестой добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 2 декабря. «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Мяч на на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Дивок Ориги. Этот матч стал 100-м ливерпульским дерби, сыгранным на стадионе «Энфилд» в высшем дивизионе первенства страны.

«Ливерпуль» является одной из двух команд наряду с «Манчестер Сити», не знающих поражений в текущем сезоне премьер-лиги.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 36 очков и два очка проигрывая лидирующему «Манчестер Сити». «Эвертон» с 22 очками идет шестым.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Бёрнли», «Эвертон» примет «Ньюкасл». Обе встречи пройдут 5 декабря.

Ливерпуль 1:0
Первый тайм: 0:0
Эвертон
2.12.2018, 19:15 основной раунд: 14-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Силва Марку
Голы
90+6′ Дивок Ориги 27
Составы
Алиссон 13
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
80′ Джо Гомез 12
Джорджиньо Вайналдум 5
77′ Фабинью 3
Садио Мане 10
33′ 71′ Джердан Шачири 23
Наби Кейта 8
84′ Роберту Фирмину 9
Дивок Ориги 27
75′ Мохамед Салах 11
Дэниэл Старридж 15
1 Джордан Пикфорд
23 Шеймус Коулман
12 Люка Динь
4 Майкл Кин
13 Йерри Мина
30 Ришарлисон
8 Андре Гомеш 88′
17 Идрисса Гей
11 Тео Уолкотт 63′
31 Адемола Лукман
20 Анисиу Калдейра Бернард 89′
29 Доминик Калверт-Льюин
10 Гильфи Сигурдссон 90′ 90′
5 Курт Зума
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
8 Угловые 1
12 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
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