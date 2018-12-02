«Ливерпуль» обыграл «Эвертон», забив на шестой добавленной ко второму тайму минуте

Источник: Reuters

Мяч на на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Дивок Ориги. Этот матч стал 100-м ливерпульским дерби, сыгранным на стадионе «Энфилд» в высшем дивизионе первенства страны.

«Ливерпуль» является одной из двух команд наряду с «Манчестер Сити», не знающих поражений в текущем сезоне премьер-лиги.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 36 очков и два очка проигрывая лидирующему «Манчестер Сити». «Эвертон» с 22 очками идет шестым.