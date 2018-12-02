«Ливерпуль» обыграл «Эвертон», забив на шестой добавленной ко второму тайму минуте
ТАСС, 2 декабря. «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 2 декабря. «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мяч на на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Дивок Ориги. Этот матч стал 100-м ливерпульским дерби, сыгранным на стадионе «Энфилд» в высшем дивизионе первенства страны.
«Ливерпуль» является одной из двух команд наряду с «Манчестер Сити», не знающих поражений в текущем сезоне
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 36 очков и два очка проигрывая лидирующему «Манчестер Сити». «Эвертон» с 22 очками идет шестым.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Бёрнли», «Эвертон» примет «Ньюкасл». Обе встречи пройдут 5 декабря.
|Юрген Клопп
|Силва Марку
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)