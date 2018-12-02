«Бешикташ» одержал победу над «Галатасараем» в матче чемпионата Турции
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Бешикташ» обыграл «Галатасарай» в стамбульском дерби, которое состоялось в рамках 14-го тура чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Бешикташ» обыграл «Галатасарай» в стамбульском дерби, которое состоялось в рамках 14-го тура чемпионата Турции по футболу.
Воскресная игра на стадионе «Бешикташа» завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Адем Ляйич, реализовавший на 18-й минуте пенальти.
«Галатасарай» является соперником московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов, где также выступают португальский «Порту» и немецкий «Шальке». В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет в Гельзенкирхене с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту». «Локомотив» ранее лишился шансов на попадание в