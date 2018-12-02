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23:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Бешикташ» одержал победу над «Галатасараем» в матче чемпионата Турции

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Бешикташ» обыграл «Галатасарай» в стамбульском дерби, которое состоялось в рамках 14-го тура чемпионата Турции по футболу.

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Источник: AP 2018

Воскресная игра на стадионе «Бешикташа» завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Адем Ляйич, реализовавший на 18-й минуте пенальти.

«Галатасарай» является соперником московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов, где также выступают португальский «Порту» и немецкий «Шальке». В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет в Гельзенкирхене с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту». «Локомотив» ранее лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но для выхода в плей-офф Лиги Европы железнодорожникам нужна победа над немцами и потеря «Галатасараем» очков в матче с португальским «Порту».

«Локомотив» одержал первую победу в Лиге чемпионов
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29 ноября© Ньюстюб
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