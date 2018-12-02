«Бешикташ» одержал победу над «Галатасараем» в матче чемпионата Турции

«Галатасарай» является соперником московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов, где также выступают португальский «Порту» и немецкий «Шальке». В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет в Гельзенкирхене с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту». «Локомотив» ранее лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но для выхода в плей-офф Лиги Европы железнодорожникам нужна победа над немцами и потеря «Галатасараем» очков в матче с португальским «Порту».