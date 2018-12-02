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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в чемпионате Испании

«Барселона» одержала победу в матче 14-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2018

Автором первого мяча стал защитник Жерар Пике, отличившийся на 36-й минуте после передачи хавбека Усмана Дембеле. В концовке игры преимущество каталонцев увеличил полузащитник Карлос Аленья, голевой пас отдал нападающий Лионель Месси.

«Барселона», набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (14) — 17-е.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» дома встретится с «Сельтой». Оба матча состоятся 8 декабря.

Барселона 2:0
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
2.12.2018, 20:30 основной раунд: 14-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хавьер Кальеха
Голы
36′ Жерар Пике (У. Дембеле) 3
87′ Карлес Аленья (Л. Месси) 26
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
69′ Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
18′ Клеман Лангле 15
Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
Лионель Месси 10
Усман Дембеле 11
70′ Артуро Видаль 22
Карлес Аленья 26
80′ Филиппе Коутинью 7
Филипе Силва Малком 14
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар
16 Альфонсо Педраса 90+1′
3 Соберон Альваро Гонсалес 26′
6 Виктор Руис 11′
30 Самуэль Чиквуэзе
8 Пабло Форнальс 90′
5 Сантьяго Касерес
19 Санти Касорла 88′
22 Даниэль Раба
7 Херард Морено 79′
17 Карл Токо-Экамби
14 Мануэль Тригерос 67′
9 Карлос Бакка
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 2
11 Угловые 1
9 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)
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