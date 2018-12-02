«Барселона» обыграла «Вильярреал» в чемпионате Испании
«Барселона» одержала победу в матче 14-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Барселона» одержала победу в матче 14-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал защитник Жерар Пике, отличившийся на 36-й минуте после передачи хавбека Усмана Дембеле. В концовке игры преимущество каталонцев увеличил полузащитник Карлос Аленья, голевой пас отдал нападающий Лионель Месси.
«Барселона», набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (14) — 17-е.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» дома встретится с «Сельтой». Оба матча состоятся 8 декабря.
|Барселона
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Вильярреал
|Эрнесто Вальверде
|Хавьер Кальеха
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)