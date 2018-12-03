Церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч» состоится в Париже

Источник: AP 2018

«Золотой мяч» является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, в связи с чем увеличилось количество журналистов, участвующих в голосовании, — с 52 журналистов из Европы до 96 со всего мира.

С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА «Золотой мяч» и звание лучшего игрока года были объединены, и лауреат получал «Золотой мяч ФИФА». После истечения договора «Золотой мяч» стал опять вручаться изданием, в то время как ФИФА учредила собственный приз.

Первым обладателем «Золотого мяча» в 1956 году стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз из «Блэкпула», трижды награду получали выступавший за «Ювентус» француз Мишель Платини (1983−1985), игравший за «Аякс» и «Барселону» голландец Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и его соотечественник Марко ван Бастен, выступавший за «Милан» (1988, 1989, 1992). Из отечественных игроков обладателями «Золотого мяча» становились вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (1963), нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин (1975) и полузащитник киевлян Игорь Беланов (1986). При этом Яшин является пока единственным вратарем, получившим этот трофей. Украинский нападающий Андрей Шевченко также становился обладателем приза в 2004 году, выступая тогда за «Милан».

Лидерами по количеству наград являются аргентинец Леонель Месси и португалец Криштиану Роналду, получившие по пять «Золотых мячей». При этом с 2008 года оба игрока разыгрывали этот трофей только между собой: первым его получил португалец в 2008 году, затем аргентинец становился лауреатом четыре года подряд (2009−2012). В период с 2013 по 2017 год Роналду четыре раза становился его обладателем, уступив Месси только в 2015 году.

В связи с этим результаты голосования за последние годы подвергались критике. Говорилось о том, что оба игрока незаслуженно затмевают остальных футболистов, главным образом благодаря хорошей рекламе и пиару. Если говорить о спортивных результатах, то за последние четыре года победителями Лиги чемпионов становились только «Барселона» Месси и «Реал» Роналду, однако на уровне сборных Месси выиграл только серебро чемпионата мира 2014 года, а Роналду — золото чемпионата Европы 2016 года.

Месси и Роналду заменит Модрич

Но в этом году гегемония Месси и Роналду, скорее всего, прервется. На это указывает успех Модрича в споре за звание лучшего игрока года по версии ФИФА, причем хорват обошел Роналду. Сборную Хорватии он привел к серебру прошедшего этим летом в России чемпионата мира, а также получил «Золотой мяч» в качестве лучшего игрока турнира. В этом же году полузащитник четвертый раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов.

Если при вручении награды под эгидой ФИФА выбор делается между тремя игроками, то обладатель «Золотого мяча» выбирается из списка 30 футболистов, который был обнародован в начале октября. В него попали Модрич, Роналду, Месси, но аргентинец не считается у журналистов фаворитом. Помимо Модрича и Роналду, по мнению ряда европейских спортивных СМИ, на победу претендуют также чемпионы мира Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), одноклубник Модрича Рафаэль Варан и лучший молодой игрок турнира в России Килиан Мбаппе (ПСЖ). Правда, испанские СМИ уже написали, что обладателем трофея станет Модрич.

В список также вошли лучший бомбардир чемпионата мира англичанин Гарри Кейн («Тоттенхэм») и признанный лучшим вратарем турнира бельгиец Тибо Куртуа («Реал»).