«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии

Автором первого мяча стал нападающий «Интера» Бальде Кейта, отличившийся на 37-й минуте. В начале второго тайма хавбек «Ромы» Дженгиз Ундер сравнял счёт. Спустя 15 минут форвард Мауро Икарди вновь вывел миланскую команду вперёд. Ничью римлянам принёс защитник Александар Коларов, реализовав пенальти в середине второго тайма.

В следующем туре миланский клуб 7 декабря на выезде сыграет с туринским «Ювентусом», а команда из Рима на следующий день в гостях встретится с «Кальяри».