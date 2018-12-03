«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии
Миланский «Интер» не сумел одержать победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:2.
Миланский «Интер» не сумел одержать победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал нападающий «Интера» Бальде Кейта, отличившийся на 37-й минуте. В начале второго тайма хавбек «Ромы» Дженгиз Ундер сравнял счёт. Спустя 15 минут форвард Мауро Икарди вновь вывел миланскую команду вперёд. Ничью римлянам принёс защитник Александар Коларов, реализовав пенальти в середине второго тайма.
«Интер», набрав 29 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Рома» (20) — 8-е.
В следующем туре миланский клуб 7 декабря на выезде сыграет с туринским «Ювентусом», а команда из Рима на следующий день в гостях встретится с «Кальяри».
|Эузебио Ди Франческо
|Лучано Спаллетти
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)