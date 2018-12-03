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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии

Миланский «Интер» не сумел одержать победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:2.

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Источник: AP 2018

Автором первого мяча стал нападающий «Интера» Бальде Кейта, отличившийся на 37-й минуте. В начале второго тайма хавбек «Ромы» Дженгиз Ундер сравнял счёт. Спустя 15 минут форвард Мауро Икарди вновь вывел миланскую команду вперёд. Ничью римлянам принёс защитник Александар Коларов, реализовав пенальти в середине второго тайма.

«Интер», набрав 29 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Рома» (20) — 8-е.

В следующем туре миланский клуб 7 декабря на выезде сыграет с туринским «Ювентусом», а команда из Рима на следующий день в гостях встретится с «Кальяри».

Рома 2:2
Первый тайм: 0:1
Интер
2.12.2018, 22:30 основной раунд: 14-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо Лучано Спаллетти
Голы
51′ Дженгиз Юндер (Б. Кристанте) 17
74′ Александр Коларов 11
11 Кейта Бальде (Д. Д`Амброзио) 37′
9 Мауро Икарди (М. Брозович) 66′
Составы
Робин Ольсен 1
Гильерме Жуан Жезус 5
79′ Александр Коларов 11
Алессандро Флоренци 24
Константинос Манолас 44
Бриан Кристанте 4
Стивен Н`Зонзи 42
Патрик Шик 14
69′ Давиде Сантон 18
Джастин Клайверт 34
77′ Николо Дзаньоло 22
Диего Перотти 8
83′ Дженгиз Юндер 17
Хавьер Пасторе 27
1 Самир Ханданович
6 Стефан де Фрай
18 Квадво Асамоа 48′
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
15 Жоау Мариу
77 Марсело Брозович
9 Мауро Икарди
20 Борха Валеро 80′
8 Матиас Весино
11 Кейта Бальде 62′
16 Маттео Политано
44 Иван Перишич 80′
10 Лаутаро Мартинес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 7
5 Угловые 6
10 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
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