ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки, сыграв вничью с «Бордо»
ТАСС, 3 декабря. Футболисты «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью с «Бордо» со счетом 2:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции.
ТАСС, 3 декабря. Футболисты «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью с «Бордо» со счетом 2:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Джимми Бриан (53-я минута) и Андреас Корнелиус (84). У ПСЖ отличились Неймар (34) и Килиан Мбаппе (66).
ПСЖ впервые в текущем розыгрыше первенства страны потерял очки, в предыдущих 14 турах команда из Парижа одерживала победы.
В турнирной таблице ПСЖ продолжает лидировать, набрав 43 очка и на 14 очков опережая идущего вторым «Монпелье». «Бордо» с 18 очками идет 11-м.
В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет со «Страсбуром», «Бордо» примет «Сент-Этьен». Обе встречи пройдут 5 декабря.
Результаты других матчей игрового дня:
«Тулуза» — «Дижон» — 2:2;.
«Марсель» — «Реймс» — 0:0;.
«Ренн» — «Страсбур» — 1:4.