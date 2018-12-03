ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки, сыграв вничью с «Бордо»

Источник: AFP 2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джимми Бриан (53-я минута) и Андреас Корнелиус (84). У ПСЖ отличились Неймар (34) и Килиан Мбаппе (66).

Футбол Франция 2018/2019 Тур 15, 2.12.2018, 23:00 Бордо 2 ПСЖ 2

ПСЖ впервые в текущем розыгрыше первенства страны потерял очки, в предыдущих 14 турах команда из Парижа одерживала победы.

В турнирной таблице ПСЖ продолжает лидировать, набрав 43 очка и на 14 очков опережая идущего вторым «Монпелье». «Бордо» с 18 очками идет 11-м.

В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет со «Страсбуром», «Бордо» примет «Сент-Этьен». Обе встречи пройдут 5 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

«Тулуза» — «Дижон» — 2:2;.

«Марсель» — «Реймс» — 0:0;.