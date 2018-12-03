Сегодня впервые за 11 лет «Золотой мяч» получит не Роналду или Месси. Похоже, их не будет даже в тройке
Модрич — главный претендент. Победа Гризманна, Варана, Мбаппе или Роналду станет шоком.
Модрич — главный претендент. Победа Гризманна, Варана, Мбаппе или Роналду станет шоком.
Скорее всего, «Золотой мяч», его вручают на 35 лет дольше. Правда, до 1995 года приз отдавали только европейцам. Поэтому Марадона, Пеле и другие остались без приза лучшему игроку мира. С 1995-го по 2007-й «Золотой мяч» могли вручить игроку любой национальности при условии, что тот выступал за европейский клуб. Сейчас его может получить футболист любого клуба.
ФИФА начала вручать премию только в 1991 году.
Так было с 2010 по 2015 год, но FIFA и France Football не договорились о сумме нового контракта и, немного изменив регламент, продолжили вручать премии по отдельности.
В тридцатку лучших игроков мира по версии France Football попали 4 вратаря, 4 защитника, 7 полузащитников и 15 нападающих.
14 футболистов из чемпионата Испании, 11 — Англии, 3 — Франции, 2 — Италии, 0 — Германии. Чаще остальных представлен победитель ЛЧ «Реал» (8) и триумфатор ЧМ Франция (7).
В отличие от ФИФА France Football не объявляет тройку лучших заранее, чтобы создать интригу. То есть формально на «Золотой мяч» до сих пор претендуют 30 человек. Но понятно, что у большинства шансов нет. Фаворит — один, победа четырех игроков вероятна, но будет большой сенсацией.
В сентябре его признали лучшим игроком года по версии ФИФА, что почти окончательно убило интригу. В последний раз «Золотой мяч» и «Игрока года» выигрывали разные люди в 2004-м. «Золотой мяч» получил Андрей Шевченко, «Игрока года» — Роналдинью. Очень похоже, что хорват сможет прервать серию побед Роналду и Месси, которая продолжается с 2007 года. Тогда «Золотой мяч» взял Кака.
Претенденты № 2 и № 3 — Гризманн и Варан (кэф — 7). Как так высоко забрался защитник Варан? Все просто, он единственный футболист, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Далее у большинства контор идет Мбаппе (11), а Роналду только пятый (12). По информации Sky Italia, Криш не приедет на церемонию.
Остальные отстают с большим отрывом, шансов на победу у них нет. При этом у многих контор отличается расстановка мест со второго по пятое, поэтому интрига есть.
Егор Кузнец