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12:15 (мск), источник: Матч ТВ

Сегодня впервые за 11 лет «Золотой мяч» получит не Роналду или Месси. Похоже, их не будет даже в тройке

Модрич — главный претендент. Победа Гризманна, Варана, Мбаппе или Роналду станет шоком.

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Источник: Reuters

Что престижнее: «Игрок года» FIFA или «Золотой мяч» France Football?

Скорее всего, «Золотой мяч», его вручают на 35 лет дольше. Правда, до 1995 года приз отдавали только европейцам. Поэтому Марадона, Пеле и другие остались без приза лучшему игроку мира. С 1995-го по 2007-й «Золотой мяч» могли вручить игроку любой национальности при условии, что тот выступал за европейский клуб. Сейчас его может получить футболист любого клуба.

ФИФА начала вручать премию только в 1991 году.

Зачем вручать две награды? Нельзя договориться и определять лучшего вместе?

Так было с 2010 по 2015 год, но FIFA и France Football не договорились о сумме нового контракта и, немного изменив регламент, продолжили вручать премии по отдельности.

  • «Игрок года»: 25% голосов отдают тренеры сборных, 25% — капитаны, 25% — журналисты, 25% — болельщики (вы тоже могли проголосовать на сайте). Голоса имеют разный удельный вес, то есть голос тренера и игрока ценнее выбора журналиста и намного ценнее предпочтения болельщика.
  • «Золотой мяч»: выбирают только журналисты — 96 человек. Футболисты и тренеры часто зависимы: игроки топ-клубов ставят на первое место партнеров, тренеры сборных — соотечественников, чтобы не нарваться на скандал. С другой стороны, симпатии есть и у журналистов, и выборы ФИФА учитывают мнение четырех участников процесса, а не одного.

Кто претендует на «Золотой мяч»?

Во время загрузки произошла ошибка.

В тридцатку лучших игроков мира по версии France Football попали 4 вратаря, 4 защитника, 7 полузащитников и 15 нападающих.

  • Вратари: Алиссон, Куртуа, Облак, Льорис
  • Защитники: Годин, Марсело, Варан, Рамос
  • Полузащитники: де Брюйне, Иско, Канте, Азар, Модрич, Погба, Ракитич
  • Нападающие: Агуэро, Бэйл, Бензема, Кавани, Роналду, Фирмино, Гризманн, Кейн, Манджукич, Мане, Мбаппе, Месси, Неймар, Салах, Суарес

14 футболистов из чемпионата Испании, 11 — Англии, 3 — Франции, 2 — Италии, 0 — Германии. Чаще остальных представлен победитель ЛЧ «Реал» (8) и триумфатор ЧМ Франция (7).

Кто реально претендует на «Золотой мяч»?

В отличие от ФИФА France Football не объявляет тройку лучших заранее, чтобы создать интригу. То есть формально на «Золотой мяч» до сих пор претендуют 30 человек. Но понятно, что у большинства шансов нет. Фаворит — один, победа четырех игроков вероятна, но будет большой сенсацией.

Букмекеры уверены, что победит Лука Модрич (приблизительный кэф — 1,35).

В сентябре его признали лучшим игроком года по версии ФИФА, что почти окончательно убило интригу. В последний раз «Золотой мяч» и «Игрока года» выигрывали разные люди в 2004-м. «Золотой мяч» получил Андрей Шевченко, «Игрока года» — Роналдинью. Очень похоже, что хорват сможет прервать серию побед Роналду и Месси, которая продолжается с 2007 года. Тогда «Золотой мяч» взял Кака.

Претенденты № 2 и № 3 — Гризманн и Варан (кэф — 7). Как так высоко забрался защитник Варан? Все просто, он единственный футболист, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Далее у большинства контор идет Мбаппе (11), а Роналду только пятый (12). По информации Sky Italia, Криш не приедет на церемонию.

Остальные отстают с большим отрывом, шансов на победу у них нет. При этом у многих контор отличается расстановка мест со второго по пятое, поэтому интрига есть.

Егор Кузнец

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