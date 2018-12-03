Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Черышев в последний раз выходил в стартовом составе «Валенсии» 20 октября в матче 9-го тура против «Леганеса» (1:1), но из-за мышечной травмы был заменен уже на 16-й минуте. Из-за повреждения полузащитник не смог помочь сборной России в товарищеском матче против команды Германии 15 ноября (0:3) и встрече Лиги наций со сборной Швеции (0:2) 20 ноября.
«Черышев вернулся и готов играть», — говорится в сообщении.
Ближайший матч «Валенсия» проведет 4 декабря против «Эбро» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. 8 декабря «летучие мыши» примут «Севилью» в чемпионате Испании, а 12 декабря на своем поле сыграют с «Манчестер Юнайтед» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.