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16:15 (мск), источник: Р-Спорт

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после полученной травмы и вернулся в основной состав, сообщается в микроблоге испанской команды в Twitter.

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Источник: AFP 2018

Черышев в последний раз выходил в стартовом составе «Валенсии» 20 октября в матче 9-го тура против «Леганеса» (1:1), но из-за мышечной травмы был заменен уже на 16-й минуте. Из-за повреждения полузащитник не смог помочь сборной России в товарищеском матче против команды Германии 15 ноября (0:3) и встрече Лиги наций со сборной Швеции (0:2) 20 ноября.

«Черышев вернулся и готов играть», — говорится в сообщении.

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​Ближайший матч «Валенсия» проведет 4 декабря против «Эбро» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. 8 декабря «летучие мыши» примут «Севилью» в чемпионате Испании, а 12 декабря на своем поле сыграют с «Манчестер Юнайтед» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

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