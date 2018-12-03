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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о возвращении украинского тренера Григорчука в «Астану»

Украинский специалист Роман Григорчук возобновит работу в футбольном клубе «Астана», сообщает «Динамомания».

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Источник: Vesti.kz

Напомним, о назначении Григорчука «Астана» объявила 1 июня. В чемпионате команда с ним одержала пять побед и дважды сыграла вничью, а в Лиге чемпионов прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но затем уступила хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1).

17 августа «Астана» объявила о временном уходе Григорчука. Президент клуба Саян Хамитжанов сообщил, что у тренера возникли личные проблемы, из-за которых он вынужден взять паузу.

Исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» стал казахстанец Григорий Бабаян. Под его руководством команда в пятый раз стала чемпионом КПЛ и продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

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