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18:03 (мск), источник: ТАСС

Бывший президент «Барселоны» Нуньес скончался в возрасте 87 лет

ТАСС, 3 декабря. Бывший президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

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Источник: AFP 2018

«Наши самые искренние соболезнования его семье, близким, клубу и всем болельщикам», — говорится в сообщении.

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Эспаньол
-Барселона-

Нуньес занимал пост президента «Барселоны» с 1978 по 2000 год. При нем «Барселона» семь раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз — Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, впервые в истории выиграла Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), четырежды становилась обладателем Кубка кубков, дважды — Суперкубка УЕФА. Во время президентства Нуньеса «Барселона» подписала контракты с одними из крупнейших фирм мира, была самым богатым клубом мира.

При Нуньесе главными тренерами «Барселоны» были такие специалисты, как Йохан Кройф, Терри Венейблс, Бобби Робсон, Луи ван Гал. Игроками команды в этот период были Диего Марадона, Гари Линекер, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Ромарио, Христо Стоичков, Роналдо, Ривалдо, Луиш Фигу.

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