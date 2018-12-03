Бывший президент «Барселоны» Нуньес скончался в возрасте 87 лет
ТАСС, 3 декабря. Бывший президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 3 декабря. Бывший президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает
«Наши самые искренние соболезнования его семье, близким, клубу и всем болельщикам», — говорится в сообщении.
Нуньес занимал пост президента «Барселоны» с 1978 по 2000 год. При нем «Барселона» семь раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз — Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, впервые в истории выиграла Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), четырежды становилась обладателем Кубка кубков, дважды — Суперкубка УЕФА. Во время президентства Нуньеса «Барселона» подписала контракты с одними из крупнейших фирм мира, была самым богатым клубом мира.
При Нуньесе главными тренерами «Барселоны» были такие специалисты, как Йохан Кройф, Терри Венейблс, Бобби Робсон, Луи ван Гал. Игроками команды в этот период были Диего Марадона, Гари Линекер, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Ромарио, Христо Стоичков, Роналдо, Ривалдо, Луиш Фигу.