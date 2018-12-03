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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: Моя мотивация — становиться ещё лучше с каждым годом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мотивирует его в футболе.

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Источник: Reuters

«Я не люблю проигрывать. Наша установка в каждом матче — победить. Команда всегда выше индивидуальностей. Самые большие успехи достигаются благодаря хорошей работе команды. Каждый игрок важен.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 15, 8.12.2018, 22:45
Эспаньол
-Барселона-

Перед началом каждого сезона я стараюсь добиться прогресса в индивидуальном и командном плане. Хочу, чтобы «Барселона» выигрывала все трофеи. Цель команды — победа во всех турнирах, в которых она участвует. Моя мотивация — становиться ещё лучше с каждым годом, — приводит слова Месси Sport.es.

31-летний Месси в составе «Барселоны» девять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Также форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Испании, стал автором девяти забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

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25 сентября© Ньюстюб
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