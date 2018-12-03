Месси: Моя мотивация — становиться ещё лучше с каждым годом
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мотивирует его в футболе.
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мотивирует его в футболе.
«Я не люблю проигрывать. Наша установка в каждом матче — победить. Команда всегда выше индивидуальностей. Самые большие успехи достигаются благодаря хорошей работе команды. Каждый игрок важен.
Перед началом каждого сезона я стараюсь добиться прогресса в индивидуальном и командном плане. Хочу, чтобы «Барселона» выигрывала все трофеи. Цель команды — победа во всех турнирах, в которых она участвует. Моя мотивация — становиться ещё лучше с каждым годом, — приводит слова Месси Sport.es.
31-летний Месси в составе «Барселоны» девять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Также форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Испании, стал автором девяти забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.