Черчесов: Раз Головин попал в «Монако», то должен брать бразды правления

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас газеты пишут про Головина — куда попал, что делает в аутсайдере. Я там был и могу сказать, что он попал туда, куда надо попасть. Посетил их базу, пообщался с Анри. Когда туда приехал, тренировалось человек 14, и я спросил у тренера: «Это ваш второй состав?» А он мне ответил: «Это все травмированные».

Футбол Франция 2018/2019 Тур 16, 4.12.2018, 21:00 Амьен - Монако -

Раз Головин туда попал, то должен брать бразды правления. У него была проблема, потому что он был травмированный. Получил сразу травму, потом опять болячка. Поэтому не до конца себя хорошо чувствовал, и это мы с тренером тоже обсуждали. За ту паузу, которая у него была, он восстановился, играет два матча подряд. Жалко, что недавно в перекладину попал, а то уже бы гол был. Думаю, он в хорошие руки попал, и это тот уровень, который должен дать ему возможность реально почувствовать себя легионером, который постоянно играет.