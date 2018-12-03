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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: Раз Головин попал в «Монако», то должен брать бразды правления

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике Александре Головине, перешедшем в «Монако», который в данный момент является аутсайдером чемпионата Франции.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас газеты пишут про Головина — куда попал, что делает в аутсайдере. Я там был и могу сказать, что он попал туда, куда надо попасть. Посетил их базу, пообщался с Анри. Когда туда приехал, тренировалось человек 14, и я спросил у тренера: «Это ваш второй состав?» А он мне ответил: «Это все травмированные».

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 16, 4.12.2018, 21:00
Амьен
-Монако-

Раз Головин туда попал, то должен брать бразды правления. У него была проблема, потому что он был травмированный. Получил сразу травму, потом опять болячка. Поэтому не до конца себя хорошо чувствовал, и это мы с тренером тоже обсуждали. За ту паузу, которая у него была, он восстановился, играет два матча подряд. Жалко, что недавно в перекладину попал, а то уже бы гол был. Думаю, он в хорошие руки попал, и это тот уровень, который должен дать ему возможность реально почувствовать себя легионером, который постоянно играет.

У Головина настроение было не самое хорошее из-за травмы. Я специально один день подождал, чтобы с ним пообщаться. После укола, с лангеткой — естественно, он себя некомфортно чувствовал. Приехал в новую команду, а уже две травмы. Насколько я понял Анри, он на Головина рассчитывает, и это реально игрок, который будет системообразующим. Я согласен с мнением, что во Франции Александр будет прогрессировать быстрее, чем если бы он остался в России", — сказал Черчесов в эфире передачи «Все на футбол».

Андрей Аршавин дал совет Головину
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9 сентября© Ньюстюб
Монако
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