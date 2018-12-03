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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

FA предъявила Клоппу обвинения за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу в связи с его поведением в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

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Источник: Reuters

Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарём команды Алисоном Бекером. После матча немецкий специалист принёс извинения за свой поступок.

«Юрген Клопп обвиняется в неправомерном поведении, связанным с его поступком на 96-й минуте матча “Ливерпуль” — “Эвертон”. Специалист обязан ответить на обвинение до вечера 6 декабря 2018 года», — говорится в заявлении FA, опубликованном на официальном сайте организации.

«Ливерпуль» остаётся непобедимым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Подопечные Юргена одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью.

Ливерпуль 1:0
Первый тайм: 0:0
Эвертон
2.12.2018, 19:15 основной раунд: 14-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Силва Марку
Голы
90+6′ Дивок Ориги 27
Составы
Алиссон 13
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
80′ Джо Гомез 12
Джорджиньо Вайналдум 5
77′ Фабинью 3
Садио Мане 10
33′ 71′ Джердан Шачири 23
Наби Кейта 8
84′ Роберту Фирмину 9
Дивок Ориги 27
75′ Мохамед Салах 11
Дэниэл Старридж 15
1 Джордан Пикфорд
23 Шеймус Коулман
12 Люка Динь
4 Майкл Кин
13 Йерри Мина
30 Ришарлисон
8 Андре Гомеш 88′
17 Идрисса Гей
11 Тео Уолкотт 63′
31 Адемола Лукман
20 Анисиу Калдейра Бернард 89′
29 Доминик Калверт-Льюин
10 Гильфи Сигурдссон 90′ 90′
5 Курт Зума
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
8 Угловые 1
12 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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