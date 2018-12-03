FA предъявила Клоппу обвинения за празднование гола на поле
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу в связи с его поведением в матче 14-го тура английской
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу в связи с его поведением в матче 14-го тура английской
Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарём команды Алисоном Бекером. После матча немецкий специалист принёс извинения за свой поступок.
«Юрген Клопп обвиняется в неправомерном поведении, связанным с его поступком на 96-й минуте матча “Ливерпуль” — “Эвертон”. Специалист обязан ответить на обвинение до вечера 6 декабря 2018 года», — говорится в заявлении FA, опубликованном на официальном сайте организации.
«Ливерпуль» остаётся непобедимым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Подопечные Юргена одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью.
|Юрген Клопп
|Силва Марку
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)