FA предъявила Клоппу обвинения за празднование гола на поле

Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарём команды Алисоном Бекером. После матча немецкий специалист принёс извинения за свой поступок.

«Юрген Клопп обвиняется в неправомерном поведении, связанным с его поступком на 96-й минуте матча “Ливерпуль” — “Эвертон”. Специалист обязан ответить на обвинение до вечера 6 декабря 2018 года», — говорится в заявлении FA, опубликованном на официальном сайте организации.