Хорват Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

Источник: AFP 2018

По итогам опроса журналистов из разных стран Модрич набрал 753 очка, второе место в борьбе за «Золотой мяч» занял португальский форвард Криштиану Роналду (476), который летом перешел из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», третье — французский нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн (414). Впервые с 2007 года обладателем «Золотого мяча» не стал Роналду или аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси (занял пятое место с 280 очками). Футболисты являются рекордсменами по количеству «Золотых мячей» — по пять.

В сезоне-2017/18 Модрич в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, и был признан лучшим игроком турнира.

Роналду в прошедшем сезоне стал в составе «Реала» победителем Лиги чемпионов и дошел вместе со сборной Португалии до 1/8 финала чемпионата мира, забив на турнире четыре мяча в четырех играх. Гризманн во второй раз занял третье место в борьбе за «Золотой мяч» (в первый раз — в 2016 году). Он в составе сборной Франции стал чемпионом мира, забив четыре мяча в семи играх.

Ранее в 2018 году Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, став лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Модрич также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом Роналду, в отличие от Месси, во всех номинациях вошел в тройку, заняв второе место. Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на награду ФИФА и «Золотой мяч».