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01:13 (мск), источник: Sport24

«Золотой мяч» дали Модричу. Месси нет даже в тройке

Криштиану — второй. Чемпион мира Гризманн — третий.

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Источник: AFP 2018

В этом году у «Золотого мяча» почти не было интриги. Никто особо не сомневался, что ежегодную награду, вручаемую изданием France Football, получит Лука Модрич. Собственно, хорват удостоился и приза The Best лучшему игроку по версии УЕФА. Модрич — самый крутой по мнению всех жюри и премий.

Если вы вдруг забыли, кого признали лучшим игроком ЧМ-18, — напоминаем. Этого парня тоже зовут Лука.

Источник: twitter.com/HNS_CFF

Главный сюжет ЗМ-2108: впервые за 10 лет приз не достался Криштиану Роналду или Лионелю Месси. Португалец и аргентинец получали «Золотой мяч» 10 лет подряд — по пять у каждого. Аж в 2007-м его обладаталем стал не Месси или Криштиану — бразилец Кака. Но сейчас было очевидно, что награда отойдет Модричу. Пусть тот же Роналду и выиграл Лигу чемпионов. Впрочем, Модрич-то тоже ее выиграл…

Проблема в том, что итоговый список «слили» в сеть за несколько часов до начала церемонии. Так «Золотой мяч» лишился хоть какой-то интриги — уже в 20:00 по Москве все знали, что выиграет Модрич. Даже до того, как он раздавал интервью перед церемонией.

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«Слив» оказался правдивым на все 100. Но официальную тройку объявили ближе к полуночи, на специальной церемонии «Золотого мяча» в Париже. Что мы узнали:

Модрич — обладатель «Золотого мяча» — 2018. Ожидаемо, но Лука все равно красавчик. «Невероятные ощущения. Спасибо всем, кто поддерживал меня, моим партнерам по команде и тренерам в “Реале” и сборной Хорватии. Спасибо моей замечательной семье. Сегодня моя мечта стала явью», — скромные слова скромного хорвата.

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Криштиану хотя бы попал в тройку — он второй. Роналду, к слову, на церемонию, где чествовали его многолетнего одноклубника, не приехал. Ну, а чемпион мира Гризманн — лишь третий.

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Удивительно, но Месси — всего лишь пятый. Крайне непривычное место для аргентинца.

Килиан Мбаппе — лучший молодой игрок. Ну еще бы не он. Тем более награда-то французская.

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Полный список лучших игроков мира от France Football:

  • Модрич (753 голоса)
  • Роналду (476)
  • Гризманн (414).
  • Мбаппе (347)
  • Месси (280)
  • Салах (188)
  • Варан (121).
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  • Азар (119)
  • Де Брейне (29)
  • Кейн (25).
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  • Канте (24)
  • Неймар (19)
  • Суарес (17)
  • Куртуа (12)
  • Погба (9)
  • Агуэро (7)
  • Бэйл и Бензема — по 6
  • Фирмино, Ракитич и Рамос — по 4
  • Кавани, Мане и Марсело — по 3
  • Алиссон, Манджукич и Облак — по 2
  • Годин — 1,
  • Иско и Льорис — по 0.

Лучший вратарь в списке — Тибо Куртуа. Голкипер «Реала» забрался на 14-е место.

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«Золотой мяч» получила и Ада Хегерберг. Форвард «Лиона» — первая в истории обладательница женского ЗМ.

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На церемонии восхваляли не только Модрича и Мбаппе, но и всю сборную Франции. Мощный трек, где поют оду даже такому герою ЧМ-18, как Набиль Фекир.

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18 победителей Ballon d’Or. Святой Лука теперь среди них.

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Модрича уже поздравила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Ну, она и в Москве на финале ЧМ-18 была, собственно.

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Напоследок вернемся в прошлое: так Лука Модрич приехал на церемонию. Вместе с семьей. Ну просто ми-ми-ми, а не футболист. Лучший футболист мира.

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