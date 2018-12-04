«Золотой мяч» дали Модричу. Месси нет даже в тройке
Криштиану — второй. Чемпион мира Гризманн — третий.
Криштиану — второй. Чемпион мира Гризманн — третий.
В этом году у «Золотого мяча» почти не было интриги. Никто особо не сомневался, что ежегодную награду, вручаемую изданием France Football, получит Лука Модрич. Собственно, хорват удостоился и приза The Best лучшему игроку по версии УЕФА. Модрич — самый крутой по мнению всех жюри и премий.
Если вы вдруг забыли, кого признали лучшим игроком ЧМ-18, — напоминаем. Этого парня тоже зовут Лука.
Главный сюжет ЗМ-2108: впервые за 10 лет приз не достался Криштиану Роналду или Лионелю Месси. Португалец и аргентинец получали «Золотой мяч» 10 лет подряд — по пять у каждого. Аж в 2007-м его обладаталем стал не Месси или Криштиану — бразилец Кака. Но сейчас было очевидно, что награда отойдет Модричу. Пусть тот же Роналду и выиграл Лигу чемпионов. Впрочем,
Проблема в том, что итоговый список «слили» в сеть за несколько часов до начала церемонии. Так «Золотой мяч» лишился хоть
«Слив» оказался правдивым на все 100. Но официальную тройку объявили ближе к полуночи, на специальной церемонии «Золотого мяча» в Париже. Что мы узнали:
Модрич — обладатель «Золотого мяча» — 2018. Ожидаемо, но Лука все равно красавчик. «Невероятные ощущения. Спасибо всем, кто поддерживал меня, моим партнерам по команде и тренерам в “Реале” и сборной Хорватии. Спасибо моей замечательной семье. Сегодня моя мечта стала явью», — скромные слова скромного хорвата.
Криштиану хотя бы попал в тройку — он второй. Роналду, к слову, на церемонию, где чествовали его многолетнего одноклубника, не приехал. Ну, а чемпион мира Гризманн — лишь третий.
Удивительно, но Месси — всего лишь пятый. Крайне непривычное место для аргентинца.
Килиан Мбаппе — лучший молодой игрок. Ну еще бы не он. Тем более
Полный список лучших игроков мира от France Football:
Лучший вратарь в списке — Тибо Куртуа. Голкипер «Реала» забрался на 14-е место.
«Золотой мяч» получила и Ада Хегерберг. Форвард «Лиона» — первая в истории обладательница женского ЗМ.
На церемонии восхваляли не только Модрича и Мбаппе, но и всю сборную Франции. Мощный трек, где поют оду даже такому герою ЧМ-18, как Набиль Фекир.
18 победителей Ballon d’Or. Святой Лука теперь среди них.
Модрича уже поздравила президент Хорватии Колинда
Напоследок вернемся в прошлое: так Лука Модрич приехал на церемонию. Вместе с семьей. Ну просто