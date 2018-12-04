«Золотой мяч» дали Модричу. Месси нет даже в тройке

Источник: AFP 2018

В этом году у «Золотого мяча» почти не было интриги. Никто особо не сомневался, что ежегодную награду, вручаемую изданием France Football, получит Лука Модрич. Собственно, хорват удостоился и приза The Best лучшему игроку по версии УЕФА. Модрич — самый крутой по мнению всех жюри и премий.

Если вы вдруг забыли, кого признали лучшим игроком ЧМ-18, — напоминаем. Этого парня тоже зовут Лука.

Источник: twitter.com/HNS_CFF

Главный сюжет ЗМ-2108: впервые за 10 лет приз не достался Криштиану Роналду или Лионелю Месси. Португалец и аргентинец получали «Золотой мяч» 10 лет подряд — по пять у каждого. Аж в 2007-м его обладаталем стал не Месси или Криштиану — бразилец Кака. Но сейчас было очевидно, что награда отойдет Модричу. Пусть тот же Роналду и выиграл Лигу чемпионов. Впрочем, Модрич-то тоже ее выиграл…

Проблема в том, что итоговый список «слили» в сеть за несколько часов до начала церемонии. Так «Золотой мяч» лишился хоть какой-то интриги — уже в 20:00 по Москве все знали, что выиграет Модрич. Даже до того, как он раздавал интервью перед церемонией.

«Слив» оказался правдивым на все 100. Но официальную тройку объявили ближе к полуночи, на специальной церемонии «Золотого мяча» в Париже. Что мы узнали:

Модрич — обладатель «Золотого мяча» — 2018. Ожидаемо, но Лука все равно красавчик. «Невероятные ощущения. Спасибо всем, кто поддерживал меня, моим партнерам по команде и тренерам в “Реале” и сборной Хорватии. Спасибо моей замечательной семье. Сегодня моя мечта стала явью», — скромные слова скромного хорвата.

Криштиану хотя бы попал в тройку — он второй. Роналду, к слову, на церемонию, где чествовали его многолетнего одноклубника, не приехал. Ну, а чемпион мира Гризманн — лишь третий.

Удивительно, но Месси — всего лишь пятый. Крайне непривычное место для аргентинца.

Килиан Мбаппе — лучший молодой игрок. Ну еще бы не он. Тем более награда-то французская.

Полный список лучших игроков мира от France Football:

Модрич (753 голоса)

Роналду (476)

Гризманн (414).

Мбаппе (347)

Месси (280)

Салах (188)

Варан (121).

Азар (119)

Де Брейне (29)

Кейн (25).

Канте (24)

Неймар (19)

Суарес (17)

Куртуа (12)

Погба (9)

Агуэро (7)

Бэйл и Бензема — по 6

Фирмино, Ракитич и Рамос — по 4

Кавани, Мане и Марсело — по 3

Алиссон, Манджукич и Облак — по 2

Годин — 1,

Иско и Льорис — по 0.

Лучший вратарь в списке — Тибо Куртуа. Голкипер «Реала» забрался на 14-е место.

«Золотой мяч» получила и Ада Хегерберг. Форвард «Лиона» — первая в истории обладательница женского ЗМ.

На церемонии восхваляли не только Модрича и Мбаппе, но и всю сборную Франции. Мощный трек, где поют оду даже такому герою ЧМ-18, как Набиль Фекир.

18 победителей Ballon d’Or. Святой Лука теперь среди них.

Модрича уже поздравила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Ну, она и в Москве на финале ЧМ-18 была, собственно.