«Реал» вышел на первое место по числу футболистов-обладателей «Золотого мяча»
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал седьмым игроком «Реала», который смог выиграть «Золотой мяч».
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал седьмым игроком «Реала», который смог выиграть «Золотой мяч».
Ранее эту награду получали Альфредо ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017).
После победы хорватского хавбека «королевский клуб» стал единоличным лидером по числу
«Золотой мяч» впервые достался хорватскому футболисту. Ранее лучшее достижение было у форварда Давора Шукера. В 1998 году лучший бомбардир чемпионата мира во Франции занял в голосовании второе место, проиграв только Зинедину Зидану.