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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» вышел на первое место по числу футболистов-обладателей «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал седьмым игроком «Реала», который смог выиграть «Золотой мяч».

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Источник: Reuters

Ранее эту награду получали Альфредо ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017).

После победы хорватского хавбека «королевский клуб» стал единоличным лидером по числу футболистов-обладателей трофея. По шесть игроков представляли «Барселону», «Ювентус» и «Милан». По общему числу «Золотых мячей» мадридская команда сравнялась с «Барселоной» (по 11).

«Золотой мяч» впервые достался хорватскому футболисту. Ранее лучшее достижение было у форварда Давора Шукера. В 1998 году лучший бомбардир чемпионата мира во Франции занял в голосовании второе место, проиграв только Зинедину Зидану.

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