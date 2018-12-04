«Реал» вышел на первое место по числу футболистов-обладателей «Золотого мяча»

После победы хорватского хавбека «королевский клуб» стал единоличным лидером по числу футболистов-обладателей трофея. По шесть игроков представляли «Барселону», «Ювентус» и «Милан». По общему числу «Золотых мячей» мадридская команда сравнялась с «Барселоной» (по 11).