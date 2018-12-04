Решивший покинуть «Астану» вратарь сборной Казахстана заинтересовал десятую команду КПЛ

После того, как команде не удалось вернуть опытнейшего Давида Лорию из алматинского «Кайрата», одним из главных претендентов на переход теперь является голкипер «Астаны» и сборной Казахстана Александр Мокин.

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37-летнего вратаря не устраивает нынешнее положение в столичном клубе. Безоговорочным первым номером является Ненад Эрич, а Мокин довольствуется ролью запасного голкипера. В ушедшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентской школы футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семь мячей. В еврокубковых поединках вратарь на поле не выходил.

Редкие выходы в основе стали одной из главных причин того, что Мокин при Станимире Стоилове перестал получать стабильные вызовы в сборную, оставаясь в резервном списке.

Ранее стало известно о том, что Мокин может перейти в «Ордабасы» либо в «Тобол». В минувшем сезоне «Иртыш» занял десятое место в КПЛ.