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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Решивший покинуть «Астану» вратарь сборной Казахстана заинтересовал десятую команду КПЛ

Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» активно ищет вратаря на пост первого номера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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После того, как команде не удалось вернуть опытнейшего Давида Лорию из алматинского «Кайрата», одним из главных претендентов на переход теперь является голкипер «Астаны» и сборной Казахстана Александр Мокин.

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37-летнего вратаря не устраивает нынешнее положение в столичном клубе. Безоговорочным первым номером является Ненад Эрич, а Мокин довольствуется ролью запасного голкипера. В ушедшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентской школы футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семь мячей. В еврокубковых поединках вратарь на поле не выходил.

Редкие выходы в основе стали одной из главных причин того, что Мокин при Станимире Стоилове перестал получать стабильные вызовы в сборную, оставаясь в резервном списке.

Ранее стало известно о том, что Мокин может перейти в «Ордабасы» либо в «Тобол». В минувшем сезоне «Иртыш» занял десятое место в КПЛ.

Александр Мокин стал первым казахстанским вратарем, сыгравшим в групповом раунде еврокубкового турнира. В 2013 году он помог карагандинскому «Шахтеру» пробиться в основную стадию Лиги Европы. С тремя разными клубами Мокин шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также трижды завоевывал Кубок и однажды — Суперкубок страны. За национальную сборную сыграл 21 матч, пропустил 41 гол.

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