Решивший покинуть «Астану» вратарь сборной Казахстана заинтересовал десятую команду КПЛ
Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» активно ищет вратаря на пост первого номера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» активно ищет вратаря на пост первого номера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После того, как команде не удалось вернуть опытнейшего Давида Лорию из алматинского «Кайрата», одним из главных претендентов на переход теперь является голкипер «Астаны» и сборной Казахстана Александр Мокин.
37-летнего вратаря не устраивает нынешнее положение в столичном клубе. Безоговорочным первым номером является Ненад Эрич, а Мокин довольствуется ролью запасного голкипера. В ушедшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентской школы футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семь мячей. В еврокубковых поединках вратарь на поле не выходил.
Редкие выходы в основе стали одной из главных причин того, что Мокин при Станимире Стоилове перестал получать стабильные вызовы в сборную, оставаясь в резервном списке.
Ранее стало известно о том, что Мокин может перейти в «Ордабасы» либо в «Тобол». В минувшем сезоне «Иртыш» занял десятое место в КПЛ.
Александр Мокин стал первым казахстанским вратарем, сыгравшим в групповом раунде еврокубкового турнира. В 2013 году он помог карагандинскому «Шахтеру» пробиться в основную стадию Лиги Европы. С тремя разными клубами Мокин шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также трижды завоевывал Кубок и однажды — Суперкубок страны. За национальную сборную сыграл 21 матч, пропустил 41 гол.