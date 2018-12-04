Два бывших игрока «Астаны» стали призерами в зарубежных чемпионатах

Шитов перешел в «Астану» в 2016 году. В составе столичной команды провел 41 матч и забил один гол. В летнее трансферное окно защитник покинул столичную команду.

В июле нынешнего года Шитов вернулся на родину и вместе с минским «Динамо» стал бронзовым призером. В чемпионате Беларуси он отыграл 11 матчей.

Другой бывший игрок «Астаны» — 25-летний датский защитник Каспер Ларсен, ныне выступающий в чемпионате Швеции, стал серебряным призером. Он сыграл восемь матчей за «Норчепинг», в которых отметился одним голом.