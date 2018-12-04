Два бывших игрока «Астаны» стали призерами в зарубежных чемпионатах
Бывший защитник «Астаны» Игорь Шитов стал бронзовым призером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший защитник «Астаны» Игорь Шитов стал бронзовым призером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шитов перешел в «Астану» в 2016 году. В составе столичной команды провел 41 матч и забил один гол. В летнее трансферное окно защитник покинул столичную команду.
В июле нынешнего года Шитов вернулся на родину и вместе с минским «Динамо» стал бронзовым призером. В чемпионате Беларуси он отыграл 11 матчей.
Другой бывший игрок «Астаны» — 25-летний датский защитник Каспер Ларсен, ныне выступающий в чемпионате Швеции, стал серебряным призером. Он сыграл восемь матчей за «Норчепинг», в которых отметился одним голом.
В «Астану» Ларсен перешел в 2015 году. Датчанин пять раз попадал в заявку на матч, но так и не сыграл ни одного матча за столичный клуб. После ухода из «Астаны» выступал за голландский «Гронинген».