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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Два бывших игрока «Астаны» стали призерами в зарубежных чемпионатах

Бывший защитник «Астаны» Игорь Шитов стал бронзовым призером чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шитов перешел в «Астану» в 2016 году. В составе столичной команды провел 41 матч и забил один гол. В летнее трансферное окно защитник покинул столичную команду.

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В июле нынешнего года Шитов вернулся на родину и вместе с минским «Динамо» стал бронзовым призером. В чемпионате Беларуси он отыграл 11 матчей.

Другой бывший игрок «Астаны» — 25-летний датский защитник Каспер Ларсен, ныне выступающий в чемпионате Швеции, стал серебряным призером. Он сыграл восемь матчей за «Норчепинг», в которых отметился одним голом.

В «Астану» Ларсен перешел в 2015 году. Датчанин пять раз попадал в заявку на матч, но так и не сыграл ни одного матча за столичный клуб. После ухода из «Астаны» выступал за голландский «Гронинген».

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