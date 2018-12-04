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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Семья Роналду нашла лучшего футболиста мира

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заявила, что ее брат — лучший футболист мира. Об этом она написала в Instagram.

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Источник: AP 2018

«Лучший футболист на планете… Для тех, кто разбирается в футболе, конечно», — написала Авейру, приложив фотографию брата с «Золотым мячом» в руках.

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Она не согласилась с решением журнала France Football отдать «Золотой мяч» за 2018 год полузащитнику Луке Модричу. Роналду в голосовании, проведенном французским изданием, занял второе место. Третьим стал француз Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико».

Роналду — пятикратный обладатель награды. Модрич выиграл ее впервые в карьере. Он стал первым за 11 лет футболистом, который прервал гегемонию португальца и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

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