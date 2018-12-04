Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
3.12
Леванте3
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
3.12
Нюрнберг1
Байер1
Футбол. Зарубежный
3.12
Аталанта1
Наполи2
Все события
Фоторепортажи
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
10:09 (мск), источник: ТАСС

Президент «Реала» Перес рад, что Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

ТАСС, 4 декабря. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рад, что полузащитнику команды и сборной Хорватии Луке Модричу удалось стать обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Слова Переса приводит газета Marca.

Наверх
Источник: Reuters

Вручение награды состоялось в понедельник. 33-летний хорватский полузащитник стал седьмым игроком «Реала», завоевавшим данную награду. «Реал» вышел в единоличные лидеры по этому показателю, обойдя испанскую «Барселону», итальянские «Ювентус» и «Милан» (все — по 6).
«Я рад, что Модрич выиграл “Золотой мяч”. Я очень доволен, я и все фанаты “Реала”, — сказал Перес. — Я думаю, победа в этой премии — это не только признание хорошей игры Модрича за многие годы, но также и его потрясающей игры в этом сезоне».

В сезоне-2017/18 Модрич в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4.

Ранее в 2018 году Модрич стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим футболистом чемпионата мира — 2018.

«Золотой мяч» является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА «Золотой мяч» и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал «Золотой мяч ФИФА», по истечении договора награды снова были разъединены.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы
Российский форвард признан первой звездой дня в НХЛ
Адвокат фристайлистки из РФ просит арестовать имущество клиники
Семья Роналду нашла лучшего футболиста мира
Модрич обменял бы все личные награды на звание чемпиона мира
«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ в Мытищах
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Радулов отметился передачей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь