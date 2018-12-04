Президент «Реала» Перес рад, что Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

Вручение награды состоялось в понедельник. 33-летний хорватский полузащитник стал седьмым игроком «Реала», завоевавшим данную награду. «Реал» вышел в единоличные лидеры по этому показателю, обойдя испанскую «Барселону», итальянские «Ювентус» и «Милан» (все — по 6).
«Я рад, что Модрич выиграл “Золотой мяч”. Я очень доволен, я и все фанаты “Реала”, — сказал Перес. — Я думаю, победа в этой премии — это не только признание хорошей игры Модрича за многие годы, но также и его потрясающей игры в этом сезоне».
В сезоне-2017/18 Модрич в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4.
Ранее в 2018 году Модрич стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим футболистом чемпионата мира — 2018.
«Золотой мяч» является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА «Золотой мяч» и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал «Золотой мяч ФИФА», по истечении договора награды снова были разъединены.