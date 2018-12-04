Президент «Реала» Перес рад, что Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

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Вручение награды состоялось в понедельник. 33-летний хорватский полузащитник стал седьмым игроком «Реала», завоевавшим данную награду. «Реал» вышел в единоличные лидеры по этому показателю, обойдя испанскую «Барселону», итальянские «Ювентус» и «Милан» (все — по 6).

«Я рад, что Модрич выиграл “Золотой мяч”. Я очень доволен, я и все фанаты “Реала”, — сказал Перес. — Я думаю, победа в этой премии — это не только признание хорошей игры Модрича за многие годы, но также и его потрясающей игры в этом сезоне».

В сезоне-2017/18 Модрич в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4.

Ранее в 2018 году Модрич стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим футболистом чемпионата мира — 2018.