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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

Модрич забил три мяча в 2018 году. Среди обладателей «Золотого мяча» меньше только у Яшина

Обладатель «Золотого мяча» — 2018 — приза лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football — хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич за календарный год забил за сборную и клуб три мяча.

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Источник: Reuters

Как сообщает Opta, среди всех футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», меньше мячей за календарный год забил только представитель СССР голкипер Лев Яшин (0 голов в 1963 году).

В 2018 году Модрич выиграл с «Реалом» третью подряд Лигу чемпионов, помог сборной Хорватии впервые в истории дойти до финала чемпионата мира (был признан лучшим игроком мундиаля-2018). В августе хавбек получил приз лучшему футболисту Европы по версии УЕФА, а в сентябре награду The Best — лучшему игроку сезона по версии ФИФА.

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Благодаря победе Модрича «Реал» вышел в единоличные лидеры по числу игроков — обладателей «Золотого мяча». По шесть футболистов представляли «Барселону», «Ювентус» и «Милан».

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По общему числу завоеванных «Золотых мячей» мадридский клуб сравнялся с «Барселоной» (по 11).

Кроме того, Хорватия впервые в истории получила обладателя «Золотого мяча». Ранее ближе всех к награде подобрался Давор Шукер в 1998 году. Лучший бомбардир ЧМ-1998 занял второе место в голосовании, уступив только Зинедину Зидану.

Добавим, что Модрич прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые брали трофей последние десять лет — по пять каждый. Последним, кто выигрывал «Золотой мяч» до аргентинца и португальца, стал бразильский хавбек «Милана» Кака в 2007 году.

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