«Астана» прокомментировала возвращение Романа Григорчука

Украинский специалист временно покинул столичную команду в середине августа — причиной стали личные проблемы тренера.

«Команду к матчу с “Ренном” готовит тренерский штаб во главе с врио главного тренера Бабаяном Григорием Константиновичем. По окончании матчей групповой стадии Лиги Европы, на официальном сайте клуба будет размещена информация о том, когда именно Роман Иосипович Григорчук приступит к своим обязанностям», — сообщили в пресс-службе «Астаны».

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Исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» стал казахстанец Григорий Бабаян. Под его руководством команда не только в пятый раз выиграла КПЛ, но и может выйти в плей-офф Лиги Европы. 13 декабря отечественная команда сыграет во Франции с «Ренном» — соперники определят второго участника плей-офф от группы К, вслед за киевским «Динамо».