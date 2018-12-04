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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» прокомментировала возвращение Романа Григорчука

Футбольный клуб «Астана» прокомментировал информацию о возвращении главного тренера команды Романа Григорчука, передает корреспондент Vesti.kz.

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Украинский специалист временно покинул столичную команду в середине августа — причиной стали личные проблемы тренера.

«Команду к матчу с “Ренном” готовит тренерский штаб во главе с врио главного тренера Бабаяном Григорием Константиновичем. По окончании матчей групповой стадии Лиги Европы, на официальном сайте клуба будет размещена информация о том, когда именно Роман Иосипович Григорчук приступит к своим обязанностям», — сообщили в пресс-службе «Астаны».

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Исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» стал казахстанец Григорий Бабаян. Под его руководством команда не только в пятый раз выиграла КПЛ, но и может выйти в плей-офф Лиги Европы. 13 декабря отечественная команда сыграет во Франции с «Ренном» — соперники определят второго участника плей-офф от группы К, вслед за киевским «Динамо».

Что касается Романа Григорчука, то о его назначении «Астана» объявила 1 июня. В чемпионате команда с украинским тренеров одержала пять побед и дважды сыграла вничью, а в Лиге чемпионов прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но затем уступила хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1).

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